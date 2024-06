Concerti Sting nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Concerti Sting 2024

Sting tornerà sui palchi di tutto il mondo con una serie di concerti imperdibili nel 2024. L’iconico cantautore e musicista britannico, divenuto solista dopo l’esperienza nel gruppo The Police, porterà sul palco una scaletta ricca dei suoi più grandi successi. Dalle indimenticabili “Roxanne” e “Every Breath You Take” a brani quali “Fields of Gold” e “Englishman in New York”. I suoi concerti promettono un viaggio incredibilmente emozionante che attraversa decenni di musica. Di seguito trovate le date delle esibizioni dal vivo, le informazioni sui biglietti e un’anteprima della scaletta prevista.

Sting sarà in Italia per un’unica data. Si tratta del 3 agosto a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, in una location suggestiva. Si tratta del Forte Arena, Teatro all’aperto la cui struttura, che ospita 5000 posti in platea e un palcoscenico di 800 mq, ricorda le antiche arene romane. E che si trova a pochi passi da alcune delle spiagge più belle del Sud dell’isola.

Le altre date, internazionali, nelle quali il cantante sarà impegnato nel corso del Tour STING 3.0, sono invece queste:

Martedì 17 settembre Detroit, MI Fillmore Detroit

Martedì 18 settembre Detroit, MI Fillmore Detroit

Venerdì 20 settembre Toronto, ON Massey Hall

Sabato 21 settembre Toronto, ON Massey Hall

Lunedì 30 settembre Filadelfia, Pennsylvania The Met

Martedì 01 ottobre Filadelfia, Pennsylvania The Met

Venerdì 04 ottobre Boston, MA MGM Music Hall @ Fenway Park

Lunedì 07 ottobre Brooklyn, NY Brooklyn Paramount

Martedì 09 ottobre Brooklyn, NY Brooklyn Paramount

Giovedì 10 ottobre Brooklyn, NY Brooklyn Paramount

Sabato 12 ottobre Port Chester, NY The Capitol Theatre

Martedì 15 ottobre Washington, DC MGM National Harbour

Domenica 20 ottobre Miami, FL Fillmore Miami Beach

Martedì 22 ottobre Atlanta, GA Cobb Energy Performing Arts Center (CEPAC)

Lunedì 28 ottobre Chicago, IL Auditorium Theatre

Martedì 29 ottobre Chicago, IL Auditorium Theatre

Martedì 06 novembre San Francisco, California The massonic

Giovedì 07 novembre San Francisco, CA The massonic

Martedì 12 novembre Los Angeles, California The Wiltern

Mercoledì 13 novembre Los Angeles, California The Wiltern

Dove comprare biglietti per concerti Sting

Per acquistare i biglietti per i concerti di Sting nel 2024, potete fare affidamento sulle principali piattaforme specializzate come Ticketmaster e Live Nation, tra le più sicure e diffuse per l’acquisto di biglietti per concerti. Attualmente, per la data italiana, quelli disponibili su Ticketone sono:

Poltronissima Forte Exclusive: € 253,00

Poltronissima Gold: € 230,00

Poltronissima: € 207,00

Prima Poltrona: € 152,50

Il consiglio è non solo quello di acquistare i biglietti solo da fonti ufficiali per evitare truffe e godervi senza preoccupazioni l’esperienza di vedere Sting dal vivo. Ma anche quello di farlo al più presto in quanto, con l’avvicinarsi delle date, il rischio di rimanere senza è abbastanza probabile.

La scaletta dei concerti di Sting

Questa, invece, potrebbe essere la scaletta dei concerti, che si basa su quelle degli eventi passati e che racchiude i più grandi successi dell’artista, quelli che non possono mancare in una delle sue esibizioni dal vivo.

Message In A Bottle

Nothing Like The Sun cover Englishman In New York

Ghost In The Machine cover Every Little Thing She Does Is Magic

Ten Summoner’s Tales cover If I Ever Lose My Faith In You

Ten Summoner’s Tales cover Fields Of Gold

Sacred Love cover Never Coming Home

The Soul Cages cover Mad About You

Bring On The Night cover Driven To Tears

The Soul Cages cover Why Should I Cry For You?

Ten Summoner’s Tales cover Shape Of My Heart

Reggatta De Blanc cover Walking On The Moon

Outlandos D’amour cover So Lonely

Brand New Day cover Desert Rose

Synchronicity cover King Of Pain

Synchronicity cover Every Breath You Take

Outlandos D’amour cover Roxanne

Nothing Like The Sun cover Fragile

