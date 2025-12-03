Concerti Subsonica 2026: date, biglietti e scaletta

I Subsonica annunciano Cieli su Torino 96-26, quattro concerti speciali alle OGR Torino per celebrare il trentennale di carriera. Le date, prodotte da Live Nation, sono fissate per il 31 marzo, 1, 3 e 4 aprile 2026.

L’evento segna il ritorno discografico della band con il singolo Radio Mogadiscio, rilasciato dopo quasi due anni di pausa, e vedrà la presentazione del nuovo album durante le serate torinesi.

La formazione composta da Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio ha scelto di non organizzare un tour tradizionale, ma una residenza artistica nella città che ha dato i natali al gruppo. Come dichiarato dalla band, “la nostra storia, a partire dalle sue origini, è inseparabile dalla nostra Città”. Radio Deejay, Radio Capital e Radio m2o sostengono l’iniziativa come media partner ufficiali dell’evento.

I Subsonica hanno scelto le OGR Torino come sede esclusiva per quattro appuntamenti live prodotti da Live Nation: si parte martedì 31 marzo 2026, si prosegue mercoledì 1 aprile, si riprende venerdì 3 aprile e si chiude sabato 4 aprile.

La formula non segue il classico schema del tour itinerante, ma si concentra in una settimana di eventi nella città che ha visto nascere la band. Le date non consecutive permettono di integrare iniziative collaterali – mostra antologica, DJ set e percorsi cittadini – trasformando ogni serata in un’esperienza unica e irripetibile.

Concerti Subsonica 2026: biglietti e le prevendite

L’acquisto dei biglietti per Cieli su Torino 96-26 segue un calendario strutturato su più fasi. Mercoledì 3 dicembre alle ore 11:00 inizia la prevendita per i possessori di carta Mastercard, accessibile tramite priceless.com/music. Giovedì 4 dicembre alle ore 11:00 i biglietti diventano disponibili per tutti gli iscritti a My Live Nation sulla piattaforma livenation.it.

La vendita generale parte venerdì 5 dicembre alle ore 11:00 attraverso i canali ufficiali Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket, oltre ai punti vendita autorizzati sul territorio. Al momento dell’annuncio, i prezzi non sono stati comunicati. Si consiglia di verificare gli aggiornamenti sui portali ufficiali per informazioni definitive su costi e disponibilità.

La scaletta dei Concerti Subsonica 2026

I Subsonica hanno scelto di rendere ogni serata unica: la scaletta cambierà per ciascuno dei quattro concerti, con una parentesi dedicata ai brani storici che varierà di show in show. Non esiste una tracklist ufficiale, poiché la band intende presentare dal vivo il nuovo album e ripercorrere trent’anni di musica in modo diverso ogni volta.

Tra i possibili pezzi ci sono:​

Eden

Pugno di sabbia

Africa su Marte

Nessuna colpa

Colpo di pistola

Albascura

La glaciazione

Discolabirinto

Nuvole rapide

Nuova ossessione

L’ultima risposta / I cerchi degli alberi (varia)

Up Patriots to Arms (cover Battiato)

Aurora sogna

Liberi tutti

Benzina Ogoshi

Tutti i miei sbagli

Strade / Preso blu (a rotazione)

Oltre alla performance sul palco, il biglietto include l’accesso a una mostra antologica allestita nel Duomo delle OGR, con foto, memorabilia, costumi di scena e strumenti delle prime produzioni. Al termine di ogni concerto, la festa prosegue con i Subsonica in consolle per un DJ set che amplia l’esperienza celebrativa.

L’ultimo album e il nuovo singolo: da Realtà Aumentata a Radio Mogadiscio

Il ritorno dei Subsonica sulla scena musicale si concretizza con Radio Mogadiscio, singolo pubblicato a novembre 2025 dopo quasi due anni di silenzio discografico. Il brano omaggia la libertà e la follia degli avventurieri, ispirandosi alla vicenda del Colonnello Abshir Hashi Alì e all’archivio musicale di Mogadiscio, nato durante una fase creativa vissuta dalla band a Essaouira, in Marocco.

Il nuovo singolo anticipa l’album dedicato al trentennale, che verrà presentato proprio durante le quattro serate alle OGR Torino. Questa release si colloca nella scia di Realtà Aumentata, ultimo lavoro in studio pubblicato il 12 gennaio 2024 su Epic Records/Sony Music, che include collaborazioni con Willie Peyote ed Ensi e brani come “Pugno di Sabbia” e “Adagio”.

La biografia e la carriera: formazione, componenti e tappe principali

I Subsonica nascono a Torino nell’agosto del 1996 dall’incontro tra musicisti della scena underground torinese. La formazione è composta da Samuel alla voce, Max Casacci alla chitarra, Boosta alle tastiere, Ninja alla batteria e Vicio al basso. Il nome del gruppo nasce dalla fusione di «Sonica», brano dei Marlene Kuntz proposto da Samuel, e «Subacqueo», canzone di Max Casacci.

In trent’anni di attività, i Subsonica hanno pubblicato dieci album in studio e vinto numerosi riconoscimenti, tra cui l’MTV Europe Music Award e il David di Donatello 2024 per la colonna sonora del film Adagio. Il legame con Torino rimane centrale nel loro percorso artistico, come testimonia la scelta di celebrare il trentennale proprio nella città che li ha visti nascere e sperimentare sin dagli esordi.

