Concerti Travis Scott 2026: date, biglietti e scaletta

Il 19 febbraio 2026 è arrivata la conferma ufficiale: Travis Scott si esibirà sul Main Stage dell’Rcf Arena di Reggio Emilia il 17 luglio 2026, per la prima edizione dell’Hellwatt Festival. L’evento debutta con cinque giornate (4, 5, 11, 17 e 18 luglio) e una lineup internazionale che include Ye-Kanye West e Ice Spice, puntando a ridefinire gli standard dei grandi live in Italia.

L’esperienza si arricchisce con pre-party e afterparty curati da Zamna Festival nell’Iren Green Park, con scenografie cyberpunk e post-apocalittiche progettate per coinvolgere studenti e giovani fan in un’atmosfera immersiva e futuristica.

L’Hellwatt Festival si articola in cinque giornate distribuite lungo il mese di luglio 2026, con sede unica all’Rcf Arena di Reggio Emilia. Travis Scott sarà protagonista della serata del 17 luglio sul Main Stage, mentre la chiusura del 18 luglio vedrà esibirsi Ye-Kanye West.

Ecco il calendario completo della prima edizione:

4 luglio 2026 – Reggio Emilia – Rcf Arena

5 luglio 2026 – Reggio Emilia – Rcf Arena

11 luglio 2026 – Reggio Emilia – Rcf Arena

17 luglio 2026 – Reggio Emilia – Rcf Arena (Travis Scott – Main Stage)

18 luglio 2026 – Reggio Emilia – Rcf Arena (Ye-Kanye West)

L’evento punta a diventare un riferimento per i grandi live estivi in Italia.

Concerti Travis Scott 2026: biglietti

La prevendita dei biglietti per il concerto di Travis Scott aprirà lunedì 23 febbraio 2026 alle ore 16 sulle piattaforme Ticketmaster e Vivaticket. I cancelli del Main Stage apriranno alle ore 17, mentre chi acquista il ticket Early Entry potrà accedere con 15 minuti di anticipo attraverso un ingresso dedicato.

Per chi cerca un’esperienza più esclusiva, i biglietti Vip garantiscono parcheggio privato nell’area riservata dietro il palco, ingresso dedicato e accesso diretto al Vip Village con vista privilegiata sul palco. Il pacchetto include servizio concierge, open bar e open buffet.

L’esperienza si completa con pre-party e afterparty curati da Zamna Festival nell’Iren Green Park, caratterizzati da scenografie cyberpunk e post-apocalittiche.

I prezzi non sono stati ancora comunicati dalle fonti ufficiali. Per gli studenti interessati, si consiglia di procedere all’acquisto appena disponibile, valutando tra Early Entry per posizioni migliori o Vip per comfort e servizi aggiuntivi.

Concerti Travis Scott 2026: scaletta

Al momento della pubblicazione l’organizzazione non ha reso pubblica la scaletta ufficiale del concerto del 17 luglio. La lista dei brani che Travis Scott eseguirà sul Main Stage dell’Rcf Arena verrà comunicata nei giorni precedenti l’evento. Questa potrebbe essere quindi una possibile scaletta:

Greetings From Utopia (Intro)

HYAENA

THANK GOD

MODERN JAM

DUMBO

Aye (o sdp interlude → BACKR00MS)

BACKR00MS

Type Shit

Nightcrawler

SIRENS o CHAMPAIN & VACAY

Upper Echelon

Praise God

GOD’S COUNTRY

MY EYES

BUTTERFLY EFFECT

HIGHEST IN THE ROOM

Mamacita

CIRCUS MAXIMUS / DELRESTO / MAFIA

I KNOW ?

90210

MELTDOWN

TOPIA TWINS

NO BYSTANDERS

FE!N

SICKO MODE

Antidote

goosebumps

TELEKINESIS

Gli spettatori possono aspettarsi uno show ad alta intensità, caratteristica distintiva delle performance del rapper texano, con un’esperienza che unisce suono, tensione scenica ed energia collettiva. Considerando il repertorio più recente e gli album di maggior successo, il pubblico potrà probabilmente assistere a una selezione tra i brani di Utopia e Astroworld, oltre ai featuring più celebri della sua carriera.

L’ultimo album Utopia e i riconoscimenti

Il quarto album solista di Travis Scott, Utopia, pubblicato nel 2023, ha debuttato alla prima posizione della Billboard 200 e ricevuto una nomination ai Grammy Awards 2024 nella categoria Miglior album rap. Il successo di questo lavoro conferma la rilevanza dell’artista nel panorama internazionale.

La carriera: dagli esordi al cinema di Nolan

Nato a Houston nel 1991, Jacques Webster ha firmato nel 2012 con GOOD Music e nel 2013 con Grand Hustle, lanciando album di successo come Astroworld. Ha collaborato con Kanye West, Drake e The Weeknd, ricevendo 10 candidature ai Grammy. Reciterà in Odissea di Christopher Nolan.

Fonte immagine: Revolt TV