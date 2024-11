Concerti Vinicio Capossela 2024: data, biglietti e scaletta

Tutti i concerti di Vinicio Capossela nel 2024

Vinicio Capossela si appresta a chiudere alla grande questo 2024 che sta per volgere al termine: una serie di concerti (dei quali vi sveliamo le date e le info sui biglietti nel corso di questo articolo) anticipati dell’uscita di “Sciusten Feste n. 1965”, un album con tre brani inediti e le versioni italiane di celebri canzoni natalizie originariamente in lingua inglese. Si apre così un periodo zeppo di impegni per l’artista, che si esibirà complessivamente in 25 concerti in diverse città italiane (e non solo) da qui (anzi, dal 26 ottobre scorso, data zero ad Aosta) a inizio gennaio. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul “Conciati per le feste” tour 2024 – 2025″.

Queste, le date dei concerti che avranno luogo da qui alla fine dell’anno, più due date a gennaio, in programma in Svizzera, una a Lugano, una a Zurigo.

2 novembre 2024 – Cesena – Teatro Verdi

8 novembre 2024 – Firenze – Teatro Cartiere Carrara

15 novembre 2024 – Bologna – Estragon

17 novembre 2024 – Molfetta – Eremo

19 novembre 2024 – Napoli – Casa della Musica Federico I

24 novembre 2024 – Bruxelles – La Madeleine

26 novembre 2024 – Londra – Union Chapel

28 novembre 2024 – Barcellona – La Paloma

29 novembre 2024 – Madrid – Sala Villanos

4 dicembre 2024 – Padova – Gran Teatro Geox

8 dicembre 2024 – Berlino – Kesselhaus

10 dicembre 2024 – Parigi – Bataclan

11 dicembre 2024 – Karlsruhe – Tollhaus

13, 14, 15 e 16 dicembre 2024 – Milano – Chapiteau delle Meraviglie – Carroponte

18 dicembre 2024 – Roma – Atlantico

21 dicembre 2024 – Venaria Reale (TO) – Teatro Concordia

22 dicembre 2024 – Mantova – Teatro PalaUnical

25 e 26 dicembre 2024 – Taneto di Gattatico (RE) – Fuori Orario

28 dicembre 2024 – Perugia – La City

9 febbraio 2025 – Lugano – Studio Foce

11 febbraio 2025 – Zurigo – Kaufleuten Zürich

Dove comprare i biglietti

Potete acquistare i biglietti per i concerti di Vinicio Capossela sui principali siti specializzati nella vendita dei biglietti per gli eventi, come TicketOne e Vivaticket, oppure direttamente sul sito ufficiale di alcune delle sedi che ospiteranno i vari concerti. Qualche info sui prezzi.

Per quanto riguarda la data di Padova del 4 dicembre, queste sono le attuali disponibilità:

Posto Unico in Piedi: € 34,50

Tribuna Numerata: € 46,00

34,50 € per il posto unico in piedi per la data di Bologna; stesso prezzo e stessa tipologia per la data del 25 dicembre a Taneto di Gattatico.

La scaletta dei concerti di Vinicio Capossela

Partiamo subito col dire che, al momento, la scaletta ufficiale non è ancora nota. Per farci un’idea di quelli che saranno i brani eseguiti sul palco dal cantante possiamo fare riferimento a quelli cantati nel mese di luglio durante uno dei concerti estivi di Vinicio Capossela. Bisogna precisare, però, che alla luce dell’uscita di “Sciusten Feste n. 1965”, il tredicesimo album in studio del cantautore italiano pubblicato il 25 ottobre scorso, è probabile che vengano aggiunte alcune tra le canzoni che ne fanno parte. Ovvero una, o più, tra queste:

Sopporta con me (Abide with me)

Sciusten feste n.1965

Voodoo mambo

Bianco Natale (White Christmas)

Campanelle (Jingle bells)

Charlie (Christmas card from a hooker in Minneapolis)

Agita (Aggita)

Danza della fata Confetto

Conforto e gioia (God Rest You Merry Gentlemen)

Santa Claus is coming to town (Santa Claus è arrivato in città)

Voglio essere come te (I wanna be like you)

Come e più di te

Il friscaletto (Eh cumpari)

Dankeschoen (Grazieschoen)

Il guastafeste

Inoltre, a “complicare” il pronostico, il fatto che Capossela è solito cambiare l’ordine dei brani eseguiti, per cui prendete l’elenco che riportiamo sotto solo come una indicazione generica.

Non è l’amore che va via

Zampanò

Amburgo

Che coss’è l’amor

Il mio amico ingrato

Fatalità

Camminante

Furore

Ma l’America…

Il fantasma delle tre

Tornando a casa

Guiro

Camera a sud

All’una e trentacinque circa

L’affondamento del Cinastic

Lord Jim

Ovunque proteggi

Resto qua

Il tempo dei regali

Con i tasti che ci abbiamo

Leggi anche:

Foto apertura di Wolfgang via Pexels