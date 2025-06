Concerti We Are Scientists 2025: date, biglietti e scaletta

I We Are Scientists sono pronti a tornare in Italia dopo oltre sette anni di attesa, portando il loro inconfondibile sound indie rock nelle principali città del Belpaese. La band, formata da Keith Murray (voce e chitarra) e Chris Cain (basso), nasce nel 1999 in California per poi trasferirsi a New York, dove ha sviluppato il proprio stile distintivo.

Il duo ha raggiunto la notorietà internazionale grazie al singolo di successo Nobody Move, Nobody Get Hurt, estratto dall’album With Love and Squalor del 2006, che ha venduto oltre 100.000 copie nei primi sei mesi. Nel corso della loro carriera hanno pubblicato numerosi lavori, tra cui Brain Thrust Mastery (2008), Barbara (2010), Megaplex (2018) e Lobes (2023).

Il loro ritorno coincide con l’uscita del nuovo album Qualifying Miles, nono lavoro in studio previsto per il 18 luglio 2025 tramite Groenland Records. Questo disco segna un ritorno a sonorità più chitarristiche e ruvide rispetto al precedente Lobes, mantenendo però il caratteristico approccio ironico nei testi e l’intensità melodica che contraddistingue la band.

Influenzati da gruppi come The Strokes, Interpol e The Rapture, i We Are Scientists sono conosciuti anche per l’incorporazione di elementi comici nelle loro performance dal vivo.

Concerti We Are Scientists: Scaletta

I We Are Scientists hanno preparato una scaletta ricca e variegata per il loro tour 2025, che promette di ripercorrere i momenti più significativi della loro carriera. Basandosi sui concerti precedenti della band, la setlist attesa presenta una probabilità del 91% di essere confermata e include i seguenti brani:

• This Scene Is Dead

• Rules Don’t Stop

• After Hours

• It’s a Hit

• Impatience

• Human Resources

• Please Don’t Say It

• Nobody Move, Nobody Get Hurt

• I Don’t Bite

• Dinosaurs

• The Big One

• Nice Guys

• Chick Lit

• I Could Do Much Worse

• What You Want Is Gone

• Buckle

• I Cut My Own Hair

• The Great Escape

• Less From You

• You’ve Lost Your Shit

La scaletta è strutturata in modo da offrire un’esperienza completa, con un primo set che include i brani principali e due momenti di bis. Il primo bis comprenderà What You Want Is Gone, Buckle, I Cut My Own Hair, The Great Escape e Less From You, mentre il secondo bis concluderà la serata con You’ve Lost Your Shit.

Non mancheranno i grandi classici come Nobody Move, Nobody Get Hurt, che ha consacrato la band al successo internazionale, e The Great Escape, sempre molto apprezzato dal pubblico. La durata complessiva del concerto sarà di circa 1 ora e 48 minuti.

I We Are Scientists torneranno in Italia con tre concerti imperdibili nell’autunno 2025, dopo un’assenza di oltre sette anni dal nostro paese.

Le date programmate sono:

Milano – 29 ottobre 2025

Location: Arci Bellezza (via Giovanni Bellezza, 16/A)

Biglietti: € 20,00 + prevendita, disponibili su Dice

Nota: Ingresso consentito ai possessori di tessera ARCI

Roma – 30 ottobre 2025

Location: MONK (via Giuseppe Mirri, 35)

Biglietti: € 20,00 + prevendita su Xceed, € 25,00 in cassa la sera del concerto

Bologna – 1° novembre 2025

Location: Covo Club (viale Zagabria, 1)

Biglietti: € 23,00 + prevendita su Dice, € 28,00 in cassa la sera del concerto

Nota: Ingresso consentito ai possessori di tessera HOVOC

Tutte le venue prevedono posti unici in piedi e gli spettacoli avranno una durata di circa 1 ora e 48 minuti. I concerti rappresentano l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo i brani del nuovo album Qualifying Miles, in uscita il 18 luglio 2025.

