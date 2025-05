Concerti Wolf Alice 2025: date, biglietti e scaletta

I Wolf Alice, acclamata band alternative rock britannica, hanno finalmente annunciato il loro attesissimo tour per il 2025 che include una tappa speciale in Italia. La formazione londinese, guidata dalla carismatica Ellie Rowsell, porterà la sua esplosiva miscela di rock alternativo, indie e shoegaze sul palco dell’Alcatraz di Milano, regalando ai fan italiani un’esperienza musicale imperdibile.

Il gruppo, noto per le performance dal vivo cariche di energia e passione, offrirà l’opportunità di ascoltare dal vivo sia i brani che hanno segnato la loro carriera sia le nuove composizioni che hanno consolidato la loro reputazione tra le band britanniche più influenti degli ultimi anni.

La data italiana del tour

Il 13 novembre 2025 i Wolf Alice faranno tappa all’Alcatraz di Milano, unica occasione per i fan italiani di vedere dal vivo la celebre band britannica. L’esibizione milanese rappresenta un appuntamento esclusivo all’interno del più ampio tour internazionale del gruppo, che porterà la loro energica performance in diverse città europee.

Per gli appassionati di alternative rock in Italia, il concerto all’Alcatraz costituisce quindi un’opportunità imperdibile per immergersi nell’atmosfera unica creata dalla band londinese, nota per il suo sound caratteristico e le travolgenti esibizioni live.

I biglietti per assistere al live milanese

I biglietti per il concerto dei Wolf Alice all’Alcatraz di Milano sono già disponibili all’acquisto per tutti i fan della band britannica. Le vendite sono attualmente aperte sulla piattaforma Ticketone e presso tutti i punti vendita autorizzati sul territorio nazionale.

Considerando la crescente popolarità del gruppo e la capienza limitata della venue milanese, è consigliabile procedere con l’acquisto in anticipo per assicurarsi un posto all’unica data italiana del tour 2025.

La durata dello spettacolo dei britannici

I concerti dei Wolf Alice sono caratterizzati da una durata standard di poco meno di 90 minuti. Gli spettacoli iniziano generalmente alle 21:30 e si concludono intorno alle 22:50, offrendo ai fan quasi un’ora e mezza di musica dal vivo.

Nonostante la durata relativamente contenuta, la band britannica è nota per la capacità di creare performance intense ed energiche che non lasciano spazio a cali di ritmo. Il gruppo riesce infatti a condensare in questo arco temporale un’esperienza coinvolgente, alternando brani energici a momenti più intimi, garantendo così un’esperienza completa per il pubblico presente.

La possibile scaletta del tour 2025

Sebbene la scaletta ufficiale del tour 2025 non sia ancora stata rivelata, possiamo ipotizzare quali brani i fan ascolteranno basandoci sulle esibizioni passate della band britannica. Durante il tour del 2022, i Wolf Alice hanno proposto un set ricco e variegato che ha abbracciato l’intera discografia del gruppo.

La performance iniziava solitamente con l’energica “Smile“, seguita da classici come “You’re a Germ” e “Formidable Cool”. La parte centrale del concerto includeva brani più introspettivi come “Delicious Things”, “Lipstick on the Glass”, “St. Purple & Green” e l’emozionante “Bros”.

Il repertorio proseguiva con “Safe From Heartbreak (If You Never Fall in Love)“, “How Can I Make It OK?” e l’adrenalinica “Play the Greatest Hits”. Verso la conclusione trovavano spazio “Silk”, “Feeling Myself”, “Lisbon” e l’intensa “Visions of a Life”.

Il finale vedeva l’esecuzione di brani iconici come “The Last Man on Earth“, “Giant Peach”, “Moaning Lisa Smile” e la toccante “Don’t Delete the Kisses”, lasciando il pubblico con un perfetto equilibrio di energia e emozione.

Foto copertina via Wikimedia Commons, Eric de Redelijkheid