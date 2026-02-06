Concerti ZAYN 2026: date, biglietti e scaletta di The Konnakol Tour

ZAYN torna dal vivo nel 2026 con The Konnakol Tour, un tour mondiale che toccherà 31 città tra Europa, Messico, Stati Uniti e Sud America. Il tour si svolgerà dal 12 maggio al 20 novembre 2026 e, purtroppo, non sono previste date in Italia.

L’annuncio accompagna l’uscita del nuovo album Konnakol, atteso per il 17 aprile 2026. Per aggiornamenti ufficiali è possibile consultare il sito www.inzayn.com.

ZAYN aprirà The Konnakol Tour il 12 maggio 2026 a Manchester per concluderlo il 20 novembre 2026 a Miami, attraversando quattro continenti. Il calendario comprende 31 concerti distribuiti in Regno Unito, Messico, Stati Uniti e Sud America.

Non sono previste tappe in Italia.

Regno Unito:

12 maggio 2026 – Manchester, AO Arena

16 maggio 2026 – Glasgow, OVO Hydro

19 maggio 2026 – Birmingham, Utilita Arena

23 maggio 2026 – Londra, The O2

Messico:

14 giugno 2026 – Monterrey, Estadio Borregos

17 giugno 2026 – Guadalajara, Arena VFG

20 giugno 2026 – Città del Messico, Estadio GNP Seguros

Stati Uniti (prima leg):

19 luglio 2026 – Philadelphia, Xfinity Mobile Arena

20 luglio 2026 – Pittsburgh, PPG Paints Arena

23 luglio 2026 – Milwaukee, Fiserv Forum

24 luglio 2026 – St. Paul, Grand Casino Arena

27 luglio 2026 – Chicago, United Center

28 luglio 2026 – Indianapolis, Gainbridge Fieldhouse

31 luglio 2026 – Nashville, Bridgestone Arena

24 agosto 2026 – Phoenix, Mortgage Matchup Center

25 agosto 2026 – San Diego, Pechanga Arena

28 agosto 2026 – Inglewood, Intuit Dome

1 settembre 2026 – Anaheim, Honda Center

2 settembre 2026 – San Francisco, Chase Center

5 settembre 2026 – Seattle, Climate Pledge Arena

Sud America:

2 ottobre 2026 – Santiago, Movistar Arena

6 ottobre 2026 – Buenos Aires, Movistar Arena

10 ottobre 2026 – São Paulo, Allianz Parque

14 ottobre 2026 – Lima, Costa 21

Stati Uniti (seconda leg):

7 novembre 2026 – Buffalo, KeyBank Center

8 novembre 2026 – Detroit, Little Caesars Arena

11 novembre 2026 – Washington DC, Capital One Arena

12 novembre 2026 – Charlotte, Spectrum Center

15 novembre 2026 – Boston, TD Garden

19 novembre 2026 – Orlando, Kia Center

20 novembre 2026 – Miami, Kaseya Center

Concerti ZAYN 2026: i biglietti

L’acquisto dei biglietti per The Konnakol Tour è organizzato in tre fasi. La Global Pre-Sale (VIP Key) parte 10 febbraio 2026 alle 12:00 ora locale: per accedere occorre registrarsi su zaynvipkey.fan3.io.

La UK Pre-Sale inizia lo stesso giorno alle 10:00 GMT, riservata a chi pre-ordina l’album da shopuk.inzayn.com. La vendita generale apre venerdì 13 febbraio 2026 alle 10:00. Prezzi non ancora comunicati.

Concerti ZAYN 2026: la scaletta

Al momento della pubblicazione non è stata resa nota una scaletta ufficiale per The Konnakol Tour. Sulla base delle performance recenti e dei brani più celebri dell’artista, ecco una possibile selezione che potrebbe animare le serate del tour:

Die For Me

Pillowtalk

Like I Would

Dusk Till Dawn

Let Me

I Don’t Wanna Live Forever

Vibrant Eyes

Birds

What Makes You Beautiful

Night Changes

Story of My Life

Better

Tightrope

Something Just Like This

It’s You

Entertainer

No Candle No Light

Fingers

Dreamin

My Woman

Lied To

In The Bag

Ignorance Ain’t Bliss

Shoot At Will

Concrete Kisses

Outside

Wrong

Lucid Dreaming

Good Years

There You Are

L’ordine e la presenza definitiva di questi titoli saranno confermati nei prossimi mesi.

L’ultimo album

Konnakol esce il 17 aprile 2026, ispirato alla tecnica vocale indiana omonima.

La biografia e la carriera

ZAYN Malik, ex membro degli One Direction, ha lanciato la carriera solista nel 2016 con l’album Mind of Mine e hit come Pillowtalk e Dusk Till Dawn.

Fonte immagine: Variety