Concerti ZAYN 2026: date, biglietti e scaletta di The Konnakol Tour

ZAYN torna dal vivo nel 2026 con The Konnakol Tour, un tour mondiale che toccherà 31 città tra Europa, Messico, Stati Uniti e Sud America. Il tour si svolgerà dal 12 maggio al 20 novembre 2026 e, purtroppo, non sono previste date in Italia.
L’annuncio accompagna l’uscita del nuovo album Konnakol, atteso per il 17 aprile 2026. Per aggiornamenti ufficiali è possibile consultare il sito www.inzayn.com.
Concerti ZAYN 2026: le date del tour
ZAYN aprirà The Konnakol Tour il 12 maggio 2026 a Manchester per concluderlo il 20 novembre 2026 a Miami, attraversando quattro continenti. Il calendario comprende 31 concerti distribuiti in Regno Unito, Messico, Stati Uniti e Sud America.
Non sono previste tappe in Italia.
Regno Unito:
- 12 maggio 2026 – Manchester, AO Arena
- 16 maggio 2026 – Glasgow, OVO Hydro
- 19 maggio 2026 – Birmingham, Utilita Arena
- 23 maggio 2026 – Londra, The O2
Messico:
- 14 giugno 2026 – Monterrey, Estadio Borregos
- 17 giugno 2026 – Guadalajara, Arena VFG
- 20 giugno 2026 – Città del Messico, Estadio GNP Seguros
Stati Uniti (prima leg):
- 19 luglio 2026 – Philadelphia, Xfinity Mobile Arena
- 20 luglio 2026 – Pittsburgh, PPG Paints Arena
- 23 luglio 2026 – Milwaukee, Fiserv Forum
- 24 luglio 2026 – St. Paul, Grand Casino Arena
- 27 luglio 2026 – Chicago, United Center
- 28 luglio 2026 – Indianapolis, Gainbridge Fieldhouse
- 31 luglio 2026 – Nashville, Bridgestone Arena
- 24 agosto 2026 – Phoenix, Mortgage Matchup Center
- 25 agosto 2026 – San Diego, Pechanga Arena
- 28 agosto 2026 – Inglewood, Intuit Dome
- 1 settembre 2026 – Anaheim, Honda Center
- 2 settembre 2026 – San Francisco, Chase Center
- 5 settembre 2026 – Seattle, Climate Pledge Arena
Sud America:
- 2 ottobre 2026 – Santiago, Movistar Arena
- 6 ottobre 2026 – Buenos Aires, Movistar Arena
- 10 ottobre 2026 – São Paulo, Allianz Parque
- 14 ottobre 2026 – Lima, Costa 21
Stati Uniti (seconda leg):
- 7 novembre 2026 – Buffalo, KeyBank Center
- 8 novembre 2026 – Detroit, Little Caesars Arena
- 11 novembre 2026 – Washington DC, Capital One Arena
- 12 novembre 2026 – Charlotte, Spectrum Center
- 15 novembre 2026 – Boston, TD Garden
- 19 novembre 2026 – Orlando, Kia Center
- 20 novembre 2026 – Miami, Kaseya Center
Concerti ZAYN 2026: i biglietti
L’acquisto dei biglietti per The Konnakol Tour è organizzato in tre fasi. La Global Pre-Sale (VIP Key) parte 10 febbraio 2026 alle 12:00 ora locale: per accedere occorre registrarsi su zaynvipkey.fan3.io.
La UK Pre-Sale inizia lo stesso giorno alle 10:00 GMT, riservata a chi pre-ordina l’album da shopuk.inzayn.com. La vendita generale apre venerdì 13 febbraio 2026 alle 10:00. Prezzi non ancora comunicati.
Concerti ZAYN 2026: la scaletta
Al momento della pubblicazione non è stata resa nota una scaletta ufficiale per The Konnakol Tour. Sulla base delle performance recenti e dei brani più celebri dell’artista, ecco una possibile selezione che potrebbe animare le serate del tour:
- Die For Me
- Pillowtalk
- Like I Would
- Dusk Till Dawn
- Let Me
- I Don’t Wanna Live Forever
- Vibrant Eyes
- Birds
- What Makes You Beautiful
- Night Changes
- Story of My Life
- Better
- Tightrope
- Something Just Like This
- It’s You
- Entertainer
- No Candle No Light
- Fingers
- Dreamin
- My Woman
- Lied To
- In The Bag
- Ignorance Ain’t Bliss
- Shoot At Will
- Concrete Kisses
- Outside
- Wrong
- Lucid Dreaming
- Good Years
- There You Are
L’ordine e la presenza definitiva di questi titoli saranno confermati nei prossimi mesi.
L’ultimo album
Konnakol esce il 17 aprile 2026, ispirato alla tecnica vocale indiana omonima.
La biografia e la carriera
ZAYN Malik, ex membro degli One Direction, ha lanciato la carriera solista nel 2016 con l’album Mind of Mine e hit come Pillowtalk e Dusk Till Dawn.
