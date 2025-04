Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma: chi sono i conduttori

Chi sono i conduttori del Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma

Manca davvero poco al ritorno del Concerto del Primo Maggio a Roma: questo importante evento, promosso dalle principali sigle sindacali italiane CGIL, CISL e UIL e organizzato dalla iCompany, vedrà per il secondo anno consecutivo alla conduzione Noemi, Ermal Meta e BigMama. Per questi tre artisti si tratta di un gradito “ritorno “sul prestigioso palco del Concertone di Piazza San Giovanni in Laterano, dopo la positiva esperienza della precedente edizione del 2024 (che si è svolta però al Circo Massimo, visto che a San Giovanni c’erano i lavori di riqualificazione per il Giubileo). Ricordiamo che l’anno scorso l’edizione ha registrato un eccezionale share televisivo, il più alto dal 2009.

Noemi, cantautrice dalla voce potente e inconfondibile, tra le più amate del panorama musicale italiano, ha recentemente pubblicato il suo nuovo album intitolato “Nostalgia”, un mix di sonorità blues, cantautorato contemporaneo ed elettronica. Il prossimo autunno sarà protagonista sui palchi dei principali teatri italiani e, per la prima volta, al Palazzetto dello Sport di Roma. Ermal Meta, cantautore, polistrumentista e autore apprezzato per la sua sensibilità e raffinatezza, è attualmente impegnato in un tour che lo vede esibirsi nei teatri di tutta Italia. Infine BigMama, talentuosa rapper famosa per i suoi testi diretti e la sua abilità nel sensibilizzare il pubblico su temi importanti, inizierà il suo nuovo tour estivo a giugno e sarà anche tra i conduttori della trasmissione Rai 1 dedicata all’Eurovision Song Contest 2025.

Le anticipazioni sul Concertone: cosa sapere

Come da tradizione, il Concertone farà ritorno nella storica Piazza San Giovanni in Laterano a Roma e sarà ad accesso completamente libero e gratuito per i presenti. L’edizione 2025 si presenta con un concept orientato al futuro, mettendo al centro la musica come potente strumento di narrazione, consapevolezza e cambiamento. Il tema di quest’anno, “Il futuro suona oggi“, intende scovare le voci più autentiche e significative del panorama musicale italiano contemporaneo, restituendo un affresco sonoro che riflette la complessità e le sfaccettature del presente. In un’epoca in cui il pubblico manifesta un crescente bisogno di approfondimento, comprensione e connessione, la musica si fa veicolo privilegiato di storie e messaggi. Per questo motivo, il cantautorato torna a essere protagonista, con un’attenzione particolare al peso delle parole e alla centralità dei testi, in grado di raccontare le trasformazioni delle nuove generazioni. Sul palco si alterneranno diversi generi musicali, creando un ricco mosaico sonoro che rispecchia l’Italia di oggi: dal pop che esplora l’identità contemporanea al rock d’autore, dall’urban consapevole all’elettronica sperimentale. Come sempre vedremo anche i finalisti di 1MNEXT, il contest dedicato alla scoperta e alla promozione di nuovi talenti musicali, organizzato da iCompany, dopo la vittoria di Giglio dello scorso anno.

Leggi anche: Il Primo Maggio: perchè si festeggia?

Dove seguire il Concerto del Primo Maggio a Roma: tutte le info

L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai 3, in diretta radiofonica su Rai Radio 2, e sarà inoltre disponibile in streaming sulle piattaforme digitali RaiPlay e per il pubblico internazionale su Rai Italia. Nello specifico Rai Radio2, in qualità di radio ufficiale del Primo Maggio e di 1MNext, seguirà l’intero evento in diretta radiofonica dal pomeriggio fino a tarda notte, offrendo al suo pubblico interviste esclusive a caldo con gli artisti direttamente dal backstage di Piazza San Giovanni. Inoltre, realizzerà contenuti extra dedicati alle pagine social del canale e trasmetterà l’evento anche in visual radio sul canale 202 del digitale terrestre.