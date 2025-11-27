Cyber Monday 2025: offerte imperdibili e consigli per risparmiare

Il Cyber Monday è un evento di shopping online che si tiene il lunedì successivo al Black Friday, tradizionalmente dedicato agli sconti e alle promozioni su prodotti acquistabili tramite e-commerce. È nato negli Stati Uniti nel 2005 come risposta all’esplosione degli acquisti online, offrendo un’occasione per i consumatori di approfittare di offerte speciali su tecnologia, abbigliamento, elettrodomestici e molto altro.

Quest’anno il Cyber Monday 2025 si terrà il 1° dicembre, promettendo sconti significativi su una vasta gamma di prodotti. Vediamo insieme alcune delle migliori offerte da tenere d’occhio!

Offerte Amazon per il Cyber Monday 2025

Ecco alcuni degli sconti di Amazon proposti per il Cyber Monday per l’ambito tech:

Smartphone

Samsung Galaxy S25 Ultra (1TB): da 1499€ a 1199€ (20% sconto).​

Xiaomi 15T Pro (512GB): da 899,90€ a 799,90€.​

Google Pixel 10 e Nothing Phone (3): sconti su fascia media intorno ai 500€.​

POCO M7 Pro 5G (8+256GB): 699€ (26% sconto).​

Tablet e Notebook

Lenovo Tab One e Legion Tab: ribassi oltre il 40% su modelli con 128/256GB.​

LG gram AI 15Z80T (15.6″ Ryzen AI 7, 16GB RAM, 512GB SSD): sconti significativi in fascia premium.​

Samsung Galaxy Tab A11+: promozioni su vari storage.​

Accessori e Audio

Apple AirPods 4, Beats Solo 4 e Beats Pill: sconti su auricolari e speaker.​

Fire TV Stick 4K: sotto i 20-30€ in low-cost tech.​

Echo Dot e Show: fino al 54% su dispositivi smart home Amazon.​

Offerte Euronics per il Cyber Monday 2025

Vediamo insieme alcuni degli sconti previsti da Euronics per questo Cyber Monday 2025:

Smartphone e Audio

Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB (vari colori): sconti significativi su modelli top con display 6.9″ e 200MP.​

Apple iPhone 16e 128GB e AirPods Pro 3/AirPods 4: promozioni su auricolari Bluetooth 5.3 e smartphone iOS.​

Samsung Galaxy A56 5G 256GB: ribassi su fascia media Android.​

Notebook e Console

Acer Nitro V 15 (i9, 32GB RAM, 1TB SSD) e Aspire Go 15 (i7, 32GB RAM): gaming e produttività con NVIDIA/Intel.​

Lenovo IdeaPad Flex 5 e Slim 3: modelli AMD/Intel con 16GB RAM e SSD fino a 512GB.​

Sony PlayStation 5 Slim/Pro (825GB/2TB) e DualSense: bundle e controller wireless.​

TV ed Elettrodomestici

LG Smart TV OLED/QNED 55″/85″/100″ 4K: fino al 11% su UHD e QLED.​

Dyson scope V10/V12 e Airwrap: aspirapolvere cordless e styler con sconti 30%.​

Lavatrici/asciugatrici Samsung/LG/Indesit (8-10kg, classe A): promozioni su pompe di calore.​

Offerte Unieuro per il Cyber Monday 2025

Unieuro prevede sconti significativi su diverse categorie di prodotti, tra cui:

Smartphone e Apple

iPhone 15/16 (vari modelli): ribassi fino al 20% con promo Sottocosto Apple.​

Samsung Galaxy e Huawei: sconti su fascia alta e media, come Galaxy S25 Ultra.​

Prodotti Apple (iPhone, iPad, AirPods): promozioni dedicate con garanzie extra.​

Informatica e Gaming

Notebook Acer, Asus, HP (pc, tablet, stampanti): fino al 60% su informatica.​

PlayStation 5, Nintendo, Xbox: bundle console a prezzi stracciati.​

Monitor gaming: risparmi fino al 40%.​

TV e Elettrodomestici

TV Samsung, LG, Philips, Hisense (4K UHD): sconti fino al 60%.​

Aspirapolvere senza fili, microonde, lavatrici/lavasciuga: offerte su piccoli/grandi elettrodomestici con installazione inclusa.​

Offerte Cyber Monday per i viaggi

Durante il Cyber Monday si trovano anche molte offerte riguardanti il mondo dei viaggi, come queste che segnaliamo qui sotto:

Voli Low Cost

Ryanair: 15% sconto su prenotazioni entro 26 novembre per viaggi 18 dicembre 2025-4 gennaio 2026 (escluse feste).​

Vueling: fino al 30% su voli europei (Ibiza, Barcellona, Parigi) per acquisti 24-30 novembre, viaggi da 15 dicembre 2025.​

Wizz Air: voli da 19,99€ fino al 25 novembre, validi fino al 31 gennaio 2026 (Cracovia, Praga).​

Cathay Pacific: 150€ sconto/persona su Asia/Oceania (Giappone, Thailandia) dal 28 novembre-7 dicembre.​

Pacchetti e Hotel

lastminute.com: fino a 250€ sconto su volo+hotel con codici, dal 24 novembre-2 dicembre 2025.​

Alpitour: 225€ sconto Punta Cana/Cartagena, 175€ Thailandia, extra 50€ iscritti Award, fino al 2 dicembre.​

Eden Viaggi: 450€ Colombia, 350€ Maldive/Thailandia, 150€ Dominicana/Zanzibar, partenze gennaio-ottobre 2026.​

Expedia, eDreams, Booking: combo volo+hotel scontate fino al 2026.

Consigli per risparmiare durante il Cyber Monday

Per sfruttare al meglio le offerte del Cyber Monday e fare acquisti in modo efficace, è fondamentale adottare una strategia ben definita. Inizia preparando una lista dei desideri, individuando in anticipo i prodotti che intendi acquistare. Questo ti aiuterà a mantenere il focus sulle tue reali necessità ed evitare spese impulsive.

Nei giorni precedenti all’evento, monitora i prezzi degli articoli di tuo interesse. Confrontare i costi prima del Cyber Monday ti permetterà di valutare con precisione la convenienza delle offerte proposte. Per rimanere sempre aggiornato, iscriviti alle newsletter dei tuoi negozi online preferiti: spesso, i rivenditori inviano promozioni esclusive e anteprime delle offerte tramite email.

Strumenti come siti di comparazione prezzi possono rivelarsi molto utili per verificare le variazioni dei prezzi nel tempo. Allo stesso modo, consultare piattaforme dedicate ai codici sconto potrebbe garantirti ulteriori risparmi.

Prima di procedere all’acquisto, però, ricorda di verificare le politiche di reso e le condizioni di garanzia offerte dai venditori, soprattutto se stai acquistando online. Infine, pianifica i tuoi acquisti in base alle categorie di prodotti.