Damiano david svela la tracklist del nuovo album da solista

Il frontman dei Maneskin ha mandato in visibilio i propri fan con l’annuncio ufficiale del suo primo progetto discografico da solista. Damiano David ha finalmente svelato la data di uscita, la tracklist completa e la copertina di “Funny Little Fears”, il suo album d’esordio come artista solista, generando un’ondata di entusiasmo sui social network.

La notizia ha immediatamente catturato l’attenzione degli appassionati, creando grande attesa per questo nuovo capitolo della sua carriera musicale che segna un’importante evoluzione artistica dopo il periodo di pausa dei Maneskin.

Dettagli sul nuovo album “Funny Little Fears”

Il primo album da solista di Damiano David si intitola “Funny Little Fears” e rappresenta un passo importante nella carriera del frontman dei Maneskin. Prodotto dall’etichetta Sony Music, il disco contiene 14 canzoni che mostrano il talento dell’artista anche lontano dalla sua celebre band.

La tracklist completa include:

“Voices”

“Next Summer”

“Zombie Lady”

“The Bruise”

“Sick Of Myself”

“Angel”

“Tango”

“Born With A Broken Heart”

“Tangerine”

“Mars”

“The First Time”

“Perfect Life”

“Silverlines”

“Solitude (No One Understands Me)”

Alcuni singoli hanno già riscosso ottimo successo, dimostrando come la presenza scenica e il timbro vocale graffiante di Damiano continuino a conquistare il pubblico anche nel suo percorso solista. I fan dovranno pazientare fino al 16 maggio 2025, data ufficiale di uscita di “Funny Little Fears”.

Il percorso artistico e le ispirazioni

Dietro “Funny Little Fears” si cela un viaggio emotivo profondo per Damiano David. Come lui stesso ha rivelato, l’album nasce dalle sue paure personali: “Sono sempre stato spaventato dai pesi, che in ogni momento avrebbero potuto mandare in frantumi il pavimento sotto di me”.

Queste insicurezze, lungi dall’essere un limite, si sono trasformate in una fonte creativa per l’artista. Il disco diventa così una sorta di “manuale” attraverso cui Damiano esplora le proprie vulnerabilità, dalle paure dell’oscurità fino al timore di pretendere troppo da se stesso.

“In tutta onestà, qualche volta sono ancora spaventato, ma ho scritto una sorta di manuale”, confessa il cantante, sperando che la sua musica possa aiutare anche gli ascoltatori ad affrontare i propri timori. “L’ho chiamato Funny Little Fears” – conclude, trasformando così le sue piccole paure in un’opera d’arte condivisibile.

Stato attuale dei Maneskin e progetti futuri

Ad agosto 2024 i Maneskin hanno annunciato una pausa ufficiale per esplorare percorsi individuali. Victoria si esibisce come dj e bassista in collaborazioni internazionali, mentre Ethan e Thomas seguono progetti musicali separati. Nonostante le carriere soliste, la band non si è sciolta, lasciando aperta la possibilità di un ritorno.