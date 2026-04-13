Digital detox nelle scuole, il 90% degli istituti vieta lo smartphone in aula

Il monitoraggio condotto dal ministero dell’Istruzione e del Merito documenta che circa il 90% degli istituti scolastici italiani vieta l’uso del cellulare in aula. Il dato, emerso in un articolo del 13 aprile 2026, inquadra la situazione come “prove di digital detox” nelle scuole, in attesa che si definiscano nuove regole nazionali su minori e web.

Il divieto opera in classe e rappresenta un primo effetto concreto della stretta già avviata per via amministrativa.

La rilevazione istituzionale conferma un’applicazione ampia del divieto durante le lezioni, segnalando una svolta rispetto agli anni precedenti. Il contesto temporale si ancora alle dichiarazioni rese dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara nel question time della settimana precedente alla Camera, in cui è stato confermato che il Governo sta studiando misure più ampie per tutelare i minori dai rischi della rete e dei social network.

Le indicazioni del ministero e la stretta amministrativa

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha introdotto per via amministrativa regole più stringenti sull’utilizzo degli smartphone in classe. La stretta opera direttamente negli istituti scolastici, senza attendere l’approvazione di una legge formale, e rappresenta un provvedimento immediato per tutelare gli studenti dai rischi connessi all’uso incontrollato dei dispositivi digitali durante le ore di lezione.

L’intervento ministeriale si inserisce in un quadro più ampio di protezione dei minori online e risponde all’esigenza di garantire un ambiente scolastico più concentrato e privo di distrazioni tecnologiche.

Il carattere amministrativo della misura ne consente l’applicazione rapida su tutto il territorio nazionale, vincolando dirigenti scolastici e docenti a far rispettare il divieto già dalla primaria e nelle classi successive. Questa scelta istituzionale anticipa l’elaborazione di norme generali su minori e web ancora in fase di studio da parte del Governo.

Le misure attese su minori e web

Durante il question time della settimana scorsa alla Camera, il ministro Giuseppe Valditara ha dichiarato che «il Governo ha allo studio misure volte a proteggere i minori dai rischi del web e dei social». L’annuncio conferma che l’Esecutivo sta lavorando a un quadro regolatorio più ampio rispetto al divieto già operativo in classe.

La stretta amministrativa sugli smartphone rappresenta solo un primo tassello di un intervento più articolato. Mentre le scuole applicano già il divieto in aula, il Governo prepara norme generali per tutelare i minori nell’ambiente digitale.

Le prime evidenze nelle classi

Il monitoraggio del Mim documenta i primi effetti concreti del giro di vite sugli smartphone. Nelle aule dove il divieto è applicato, il 90% degli istituti rispetta la norma, segnando un cambio di passo rispetto alle abitudini precedenti. L’espressione “digital detox” sintetizza questa fase: un distacco dai dispositivi durante le lezioni, favorito dall’intervento amministrativo del ministero.

La rilevazione non fornisce dettagli su eventuali sanzioni o eccezioni, ma conferma un’applicazione estesa della misura. Il dato dimostra che la stretta ha trovato riscontro operativo nella maggioranza delle scuole italiane, traducendosi in un cambiamento concreto delle dinamiche in classe.

La situazione attuale e i prossimi passi istituzionali

Il quadro attuale registra un’applicazione diffusa del divieto di smartphone in classe, con il 90% degli istituti che rispetta la stretta amministrativa disposta dal ministro Valditara. Il monitoraggio condotto dal Mim conferma l’efficacia immediata della misura, che si inserisce in un percorso istituzionale più ampio.

Durante il question time alla Camera, il titolare dell’Istruzione ha ribadito l’impegno del Governo nell’elaborare misure organiche per tutelare i minori dai rischi del web e dei social.