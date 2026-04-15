Disabilità, la riforma 2027: INPS, valutazioni multidimensionali e nuove risorse per il sostegno

Dal 1° gennaio 2027 entra in vigore una trasformazione strutturale dell’accertamento della disabilità in Italia. Il decreto legislativo 62/2024 e le successive modifiche introducono criteri uniformi su scala nazionale, affidando allo Stato il compito di definire procedure e standard condivisi.

L’obiettivo della riforma è garantire maggiore equità nell’accesso al sostegno scolastico e sociale, eliminando le disparità territoriali che caratterizzavano il sistema precedente. La centralizzazione delle valutazioni mira a offrire alle famiglie e alle scuole un quadro normativo coerente, assicurando che gli studenti con disabilità ricevano interventi adeguati indipendentemente dalla regione di residenza.

L’INPS e il nuovo iter di accertamento

A partire dal 1° gennaio 2027, l’INPS assume la responsabilità esclusiva dell’accertamento della condizione di disabilità su tutto il territorio nazionale. La centralizzazione presso l’ente previdenziale sostituisce il sistema frammentato delle ASL locali, con l’obiettivo di garantire uniformità di valutazione e ridurre le disparità territoriali.

Il nuovo percorso si articola in due fasi distinte. La prima richiede la presentazione del certificato medico introduttivo, documento necessario per avviare la pratica e trasmettere all’INPS tutta la documentazione clinica dello studente. Questo passaggio formale innesca l’iter valutativo centralizzato.

La seconda fase coinvolge l’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM), un organismo collegiale composto da specialisti sanitari, assistenti sociali e, per la prima volta in modo obbligatorio, un rappresentante della scuola frequentata dallo studente. L’UVM non si limita a certificare la condizione di disabilità, ma definisce il progetto di vita dell’alunno, identificando obiettivi educativi, assistenziali e sociali in una prospettiva integrata.

L’inclusione della componente scolastica nell’UVM segna un cambio di paradigma: la scuola partecipa attivamente alla costruzione del percorso di sostegno fin dalla fase valutativa, assicurando coerenza tra accertamento sanitario e programmazione didattica.

La nuova classificazione del sostegno e la terminologia

La riforma introduce un cambiamento simbolico ma sostanziale: l’eliminazione del termine “handicap” dai testi normativi che aggiornano la legge 104/92. Questo passaggio riflette un approccio linguistico più rispettoso e centrato sulla persona, abbandonando definizioni considerate ormai superate.

L’intensità del sostegno viene ridefinita attraverso tre nuovi livelli:

Sostegno lieve o medio : per bisogni educativi che richiedono interventi mirati ma non costanti.

: per bisogni educativi che richiedono interventi mirati ma non costanti. Sostegno intensivo : per necessità che prevedono un accompagnamento strutturato e continuativo.

: per necessità che prevedono un accompagnamento strutturato e continuativo. Sostegno elevato o molto elevato: per situazioni che esigono assistenza specialistica prolungata.

Questa classificazione permette di calibrare l’intervento educativo sulle necessità effettive dello studente, superando categorie rigide a favore di una valutazione più aderente al contesto didattico e personale. La nuova scala supporta decisioni più mirate da parte dell’UVM e delle scuole, orientando l’assegnazione delle risorse verso soluzioni realmente funzionali all’inclusione.

Il budget di progetto: risorse e obiettivi educativi

Il budget di progetto rappresenta uno strumento operativo che coordina l’insieme delle risorse destinate al percorso educativo dello studente con disabilità. Non si limita a un’allocazione finanziaria, ma integra componenti umane, tecnologiche e territoriali per garantire un sostegno efficace e personalizzato.

Le risorse umane includono insegnanti di sostegno, assistenti educativi e specialisti che operano in sinergia con il consiglio di classe. Gli strumenti tecnologici comprendono ausili didattici, dispositivi informatici e software adattivi che facilitano l’apprendimento. Le reti pubbliche e private coinvolgono servizi sociosanitari, enti locali e associazioni che supportano lo studente nel contesto scolastico ed extrascolastico.

Questo approccio integrato permette di costruire un percorso educativo su misura, rispondendo ai bisogni specifici rilevati dall’Unità di Valutazione Multidimensionale e valorizzando le potenzialità individuali attraverso il coordinamento delle diverse componenti del progetto di vita.

La determinazione delle ore di sostegno: criteri applicativi

Con la riforma 2027, l’assegnazione delle ore di sostegno non si basa più esclusivamente sulla diagnosi clinica dello studente. La documentazione medica rimane un elemento essenziale, ma la determinazione dipende dal percorso educativo personalizzato e dal contesto di inclusione in cui l’alunno è inserito.

Questo approccio dinamico comporta una conseguenza importante: due studenti con la medesima patologia possono ricevere un numero diverso di ore di sostegno, perché i loro bisogni educativi effettivi e le condizioni ambientali differiscono. L’Unità di Valutazione Multidimensionale, insieme alla scuola, valuta non solo la condizione clinica, ma anche le esigenze didattiche, relazionali e organizzative necessarie per garantire una reale inclusione.

L’introduzione di questi criteri richiede continui chiarimenti applicativi per armonizzare il lavoro del personale scolastico con le nuove direttive. È fondamentale un monitoraggio costante del progetto di vita, per adeguare le risorse assegnate all’evoluzione delle necessità dello studente nel corso dell’anno.