Ottima notizia per i fans di Adele: la cantante ha annunciato il suo ritorno dopo una pausa di ben 5 anni postando sul suo profilo Instagram un assaggio della canzone “Easy On Me“. Si tratta di una clip di pochi secondi, ma sufficienti per capire che un nuovo album è in arrivo. Nel video, Adele inserisce una cassetta in un’autoradio e guida con il finestrino abbassato. Il singolo uscirà il 15 ottobre.

Adele torna dopo 5 anni: gli indizi

Ma, se siete fan sfegatati dell’artista, probabilmente ne avevate già fiutato il ritorno. I più attenti avranno iniziato a pensarci su dopo la comparsa di cartelloni pubblicitari adornati con il numero “30” facenti parte di una misteriosa campagna pubblicitaria globale che ha visto il numero “30” proiettato su punti di riferimento tra cui la Tate Modern e il ponte di Brooklyn.

Come ben sappiamo, infatti, la vincitrice del Grammy, ha intitolato ciascuno dei suoi album – 19, 21 e 25 – con il numero corrispondente all’età nella quale ha iniziato a lavorarci. Ma non finisce qui: a far ben sperare è stato anche il restyling dei profili social della cantante di “Set Fire to the Rain”: le foto del profilo su Twitter, Instagram e YouTube mostrano ora un semplice design verde acqua. Il cambiamento ha portato molti suoi follower a credere che presto sarebbe arrivata una nuova era. La cantante di “Water Under the Bridge”, lo ricordiamo, non pubblica un album dal 2015.

Il nuovo singolo di Adele “Easy On Me”

Oramai è una certezza: Adele ha annunciato, seppur indirettamente, il suo ritorno con un breve video in bianco e nero in cui anticipa l’uscita del primo singolo per il 15 ottobre. Il brano si intitola Easy on me. “Easy on me” che può voler dire “gentile con me” ma anche “mi hai reso le cose facili”, fa ben sperare.

Nella breve clip si vedono i bellissimi occhi di Adele riflessi nello specchietto di un’automobile ai quali segue l’inserimento di una vecchia musicassetta nel mangianastri. Da qui partono alcuni maestosi accordi di piano, il braccio della donna si muove fuori dal finestrino, la macchina viene inquadrata di spalle, ma ha attaccato dietro un rimorchio. Inutile dire che non vediamo l’ora di ascoltarlo. No?

