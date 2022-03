Amici 2022 prima puntata: anticipazioni [SPOILER]

Amici 2022 prima puntata: quando?

La prima puntata del serale di Amici 2022 andrà in onda su Canale 5 in differita sabato 19 marzo alle ore 21:20 con la conduzione di Maria De Filippi. Le tempistiche sono le stesse dello scorso anno, visto che l’inizio della fase finale del talent show targato Mediaset era stato il 20 marzo. Il programma viene registrato qualche giorno prima della messa in onda, per cui in Rete cominciano già a circolare le prime anticipazioni, come dal profilo Twitter Amici News.

Amici 2022 prima puntata: le squadre

Ecco come sono composte le squadre. Squadra Zerbi-Celentano:

LDA (cantante)

Luigi (cantante)

Calma (cantante)

Gio Montana (cantante)

Carola (ballerina)

Leonardo (ballerino)

Michele (ballerino)

Squadra Cuccarini-Todaro

Aisha (cantante)

Alex (cantante)

Sissi (cantante)

Christian (ballerino)

Nunzio (ballerino)

Serena (ballerina)

Squadra Pettinelli-Peparini

Albe (cantante)

Crytical (cantante)

Alice (ballerina)

Dario (ballerino)

John Eri (ballerino)

Chi saranno i tre giudici che siederanno in giuria per valutare, giudicare e, quando è necessario, criticare le esibizioni dei ragazzi? Torna un trio tutto al maschile, lo stesso dello scorso anno:

Stefano de Martino: da concorrente, dopo tanti anni, è passato dall’altra parte per valutare i ragazzi;

da concorrente, dopo tanti anni, è passato dall’altra parte per valutare i ragazzi; Stash: anche lui, è stato concorrente, vincitore, due anni fa nei panni di insegnante e anche quest’anno sarà giudice;

anche lui, è stato concorrente, vincitore, due anni fa nei panni di insegnante e anche quest’anno sarà giudice; Emanuele Filiberto: ci sarà di nuovo anche lui, Emanuele Filiberto di Savoia, nel posto riservato ai giudici.

Amici 2022 prima puntata: spoiler

[ATTENZIONE SPOILER] Proseguendo la lettura conoscerete alcuni dettagli importanti della prima puntata di Amici di Maria De Filippi: secondo quanto fa sapere il profilo Twitter Amici News, la prima eliminata dell’edizione 2022 è la ballerina Alice Del Frate che faceva parte della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. Ma non è finita qui perché il cantante Gio Montana e il ballerino Christian Stefanelli sarebbero finiti al ballottaggio e il nome dell’eliminato è stato svelato ai ragazzi solo una volta rientrati in casetta, perciò il nome non è stato ancora svelato e sarà reso noto solo al termine di questo appuntamento. Ricordiamo che il gioco è diviso in tre manche: alla fine della prima manche i professori, i ragazzi, o entrambe le parti che fanno parte della squadra vincente faranno tre nomi tra i ragazzi della squadra che ha perso che andranno a sfidarsi in un ballottaggio. Al termine della seconda manche i tre concorrenti, nominati, a rischio eliminazione, si sfideranno tra loro per decretare l’eliminato provvisorio. La stessa cosa accadrà anche per la terza manche. Alla fine dell’appuntamento gli eliminati provvisori si sfideranno in un ultimo ballottaggio per decretare l’eliminazione definitiva di uno dei ragazzi.