Amici 2022 quarta puntata: quando?

La quarta puntata del serale di Amici 2022 andrà in onda su Canale 5 in differita sabato 9 aprile alle ore 21:40 con la conduzione di Maria De Filippi. Anche quest’anno le puntate sono registrate in anticipo (nello specifico questa puntata è stata registrata nel pomeriggio di giovedì 7 aprile), per questo motivo le anticipazioni iniziano a circolare già da qualche giorno prima sui social network e nei vari siti internet. Vi ricordiamo che nel primo appuntamento abbiamo assistito all’uscita di scena della ballerina Alice ed il cantante Gio Montana, mentre nella seconda puntata sono usciti il cantante Calma e il ballerino Christian e nella terza i ballerini John Erick e Leonardo. A chi sarà toccata questa volta? Scopriamolo insieme!

Amici 2022 quarta puntata: le squadre

Ecco come sono composte le squadre. Squadra Zerbi-Celentano:

LDA (cantante)

Luigi (cantante)

Calma (cantante)

Gio Montana (cantante)

Carola (ballerina)

Leonardo (ballerino)

Michele (ballerino)

Squadra Cuccarini-Todaro

Aisha (cantante)

Alex (cantante)

Sissi (cantante)

Christian (ballerino)

Nunzio (ballerino)

Serena (ballerina)

Squadra Pettinelli-Peparini

Albe (cantante)

Crytical (cantante)

Alice (ballerina)

Dario (ballerino)

John Eri (ballerino)

La scorsa settimana abbiamo visto in giuria Sabrina Ferilli e il piccolo Giovannino di Tu si que vales in sostituzione di Stash che aveva il Covid, ma questa settimana torna tutto alla normalità: sulle tre poltrone a giudicare ballerini e cantanti troviamo ancora una volta il cantante dei The Kolors accompagnato da Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto. Ma scopriamo insieme chi sono gli eliminati!

Amici 2022 quarta puntata: spoiler

[ATTENZIONE SPOILER] Proseguendo la lettura verrete a conoscenza di alcuni dettagli importanti della quarta puntata di Amici di Maria De Filippi: secondo quanto fa sapere il profilo Twitter Amici News, la prima ad essere eliminata sarebbe stata Aisha. La ragazza della squadra di Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro è arrivata al ballottaggio con Sissi ed Alex ed è stata eliminata. Nella seconda manche lo scontro è stato ancora una volta tra i Cucca-Todo e la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Al ballottaggio sono finiti Nunzio, Serena ed Alex. L’eliminato (provvisorio) è stato il ballerino Nunzio. Nella terza gara Zerbi e la maestra Celentano hanno sfidato Anna Pettinelli e Veronica Peparini. L’eliminato provvisorio? Crytical. Chi sarà tornato a casa tra Nunzio e Crytical? Questo nome verrà detto direttamente nel corso della messa in onda della puntata, visto che l’esito è stato svelato solo una volta che i ragazzi sono tornati in casetta.