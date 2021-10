Amici 2021 streaming diretta

La ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi ha preso il via a settembre con il classico appuntamento del pomeridiano del sabato. I Casting per i cantanti e per i ballerini che sono stati fatti nel corso di tutta l’estate non sono stati trasmessi come accadeva in passato, così c’è stata direttamente la formazione della classe vera e propria. Chi sono i ballerini ed i cantanti che sono riusciti ad entrare nella scuola più ambita d’Italia? Ma soprattutto quando e dove possiamo vedere le loro performance?

Amici 2021 streaming diretta: come vederlo

I casting di cantanti e ballerini della si sono svolti in estate e sono stati scelti i concorrenti che fanno parte di questa ventunesima edizione. Oltre al pomeridiano del sabato continua la striscia quotidiana su Italia 1 alle 19:00. Tutte le puntate vengono poi caricate online su WittyTv, mentre sono previste anche delle repliche su La5.

Amici 2021 streaming diretta: tutte le novità

Per quanto riguarda i professori di canto l’unico ad aver abbandonato “la nave” dopo un anno è Arisa, mentre è stato riconfermato il veterano Rudy Zerbi insieme a Anna Pettinelli, che era entrata nella squadra due anni fa. A sostituire la cantante c’è Lorella Cuccarini. Per quanto riguarda i professori di ballo invece sono riconfermate le veterane Alessandra Celentano e Veronica Peparini, mentre la Cuccarini è passata al canto, quindi a sostituirla è arrivato Raimondo Todaro, direttamente da Ballando con le Stelle. Non poche polemiche per l’addio di Arisa, che ha risposto a Dagospia così: “Io non sono sgangherata (il termine esatto riportato dal sito era strampalata, ndr). Sono un’artista. E tu? Come sei? Qualcuno lo sa come sei tu? Ti giudica? Ti piacerebbe sentirti giudicato sempre? Sgangherato è un termine che non mi rappresenta. Pyscho si. Scrivi Psycho e promuovi la musica invece di affossare la gente. Ciuccio non parlare di ciò che non sai e fatti i c…i tuoi”.