Arianna di Esseho: testo

Mercoledì 15 dicembre 2021 andrà in onda in diretta su Rai 1 la finale di Sanremo Giovani: due dei dodici artisti in gara verranno proclamati vincitori e saliranno sul palco del Teatro Ariston il prossimo febbraio insieme ai Big già annunciati. Scopriamo ora chi è Esseho!

Matteo Montalesi in arte ESSEHO, classe 1997, polistrumentista, autore e produttore romano. Dopo il debutto sulle piattaforme digitali con il singolo “Bambi”, canzone che ha superato i 3 milioni di streams ed avuto la copertina “Graffiti Pop” di Spotify, prodotto dallo stesso artista con Amanda Lean e Not for Climbing insieme a Niccolò Contessa e Sine. Lo scorso gennaio propone il suo secondo singolo “Costellazioni” che viene scelto da MTV New Generation ed inserito come artista del mese. L’ultimo inedito “Michelle” è inserito nella colonna sonora della serie Netflix “Summertime” arrivata alla seconda stagione uscita il 3 giugno 2021. Questi singoli anticipano l’album di debutto “Aspartame”, uscito per Bomba Dischi / Universal Music.

Ecco il testo ufficiale di Arianna di Esseho:

Troppi baci che scordi

sei come me

io ora sento che soffri

se riuscissi a fidarmi

giuro mi porti in alto

che quasi sfioro gli aironi

mi spogli gli ormoni

odio certe situazioni, vorrei di più

e tu sei brava a far finta di niente

e mezzo bacio non vuol dire per sempre

ma certe labbra rimangono impresse

Ma dimmi come fai

mi strappi gli occhi col sorriso, ahia no

fammi quello che vuoi

se spari al pezzo senza mira sei pazza

e io ancora no

e tu quanti ma

troppo piccola per due questa città

È così fragile il filo, Arianna

Sei così brava a vestirti

quanto ti spoglierei

tu che non riesci a capirmi

quanto di scoprirei

hai dentro diavoli

mi parli degli altri

divento matto si

i sensi di colpa hanno i tentacoli

siamo due pezzi di cristalli

i vasi hanno le ferite nascoste

distanti

ma tu sei brava a lasciarmi per sempre

e mezzo bacio non vuol dire niente

ma certe labbra rimangono impresse

Ma dimmi come fai

mi strappi gli occhi col sorriso, ahia no

fammi quello che vuoi

se spari al pezzo senza mira sei pazza

e ancora no

e tu quanti ma

è troppo piccola per due questa città

È così fragile il filo Arianna

e ancora, e ancora

tanto tu non mi passi mai

ancora, ancora, ancora

mi si spezza il fiato

dimmi come fai

dimmi come fai

dimmi come fai

mi strappi gli occhi col sorriso

È così fragile il filo, Arianna, no