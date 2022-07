Battiti Live 2022: anticipazioni

Battiti Live 2022: cantanti seconda puntata

Sangiovanni

Mecna & Coco

Alessandra Amoroso

Pinguini Tattici Nucleari

Rhove

Achille Lauro

Baby K

Alex

Fred De Palma

Coez

Federico Rossi

Vegas Jones

Nika Paris

Room 9

Francesco Renga

Hal Quarter

Boro Boro

Gabry Ponte

Battiti Live 2022: dichiarazioni

Dopo il successo del debutto la scorsa settimana torna a Bari, l'evento musicale estivo organizzato dall'emittente radiofonica pugliese. La seconda puntata già trasmessa su Telenorba, Radionorba Tv, Radionorba andrà in onda in prima serata su Italia 1 martedì, oltre che successivamente su Mediaset Extra e, on demand, su Mediaset Play. Seconda tappa di questa ventesima edizione quella di. Presenti anche tre Main Stage connessi con altre 10 città (Vieste, Manfredonia, Lucera, Cisternino, Manduria, Ceglie Messapica, Massafra, Conversano, Francavilla Fontana, Otranto) per. La prima puntata di Battiti Live condotta daè stata seguita da una media di 1.521.000 spettatori totali, pari al 12.3 per cento di share sul totale pubblico con picchi sopra il 21 per cento di share e che hanno raggiunto i 2.185.000 telespettatori.. Ma chi troviamo in questo secondo appuntamento?Ecco ildella seconda puntata di Battiti Live 2022:canteranno Tommaso Paradiso da Manduria e Albe, direttamente dall'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, da Vieste. Ricordiamo inoltre che ci sarà, come sempre,che avrà il compito di raccogliere a caldo l'emozione del pubblico presente in piazza a Bari.Ha dichiarato, direttore generale di: "Ogni tappa del Battiti Live accende i riflettori su di una località ed insieme ai musicisti ed alla musica si mette in moto il desiderio di viaggiare. Siamo soddisfatti di questo mix di tappe che coinvolgeranno non solo le località marine ma anche alcuni dei più bei borghi delle zone interne, dalla Daunia fino al Salento. Pugliapromozione è particolarmente attenta a decongestionare alcune località in cui si concentrano troppe presenze ed al contempo a proporre o a consolidare nuove destinazioni lontane dalla costa". Ha aggiunto il vincitore di Amiciche ha preso parte alla prima puntata sempre dal capoluogo pugliese: "e sognavo di salire anche io su quel palco. Stasera ci salirò per davvero, insieme ad artisti che seguo da anni. Sarà bellissimo, non vedo l'ora".