Catalogo Netflix Aprile 2022: film e serie tv

Netflix Aprile 2022, film e serie tv: il catalogo

Un mese di aprile scoppiettante per tutti gli appassionati di serie tv, soprattutto quelle di Netflix. L’inizio di questo mese non ci sta dando delle bella giornate, quindi quale miglior scusa quella di rimanere a casa comodamente seduti sul divano e passare una serata con le novità della piattaforma di streaming? Tanta attesa per i finali di stagione di Ozark e di Elite, ma anche nuove serie e film in arrivo. Scopriamo nel dettaglio cosa ci riserva Netflix per aprile 2022!

Catalogo Netflix Aprile 2022: tutti i film

Pronti a scoprire quali sono i film in arrivo a aprile? Mettetevi comodi, tante novità in arrivo:

Nella Bolla (1 aprile)

(1 aprile) Sempre più bello (1 aprile)

(1 aprile) Il Sole a Mezzanotte (1 aprile)

(1 aprile) Apollo 10 e mezzo (1 aprile)

(1 aprile) Celeb Five: dietro le quinte (1 aprile)

(1 aprile) Battle: Freestyle (1 aprile)

(1 aprile) Ritorno allo spazio (7 aprile)

(7 aprile) The In Between – Non ti Perderò (8 aprile)

(8 aprile) Metal Lords (8 aprile)

(8 aprile) Yaksha (8 aprile)

(8 aprile) Danzando sul cristallo (8 aprile)

(8 aprile) Venom: La furia di Carnage (16 aprile)

(16 aprile) White Hot: L’ascesa e la caduta di Abercrombie & Fitch (19 aprile)

(19 aprile) Ti giro intorno (22 aprile)

(22 aprile) L’assedio di Silverton (27 aprile)

(27 aprile) Bubble (28 aprile)

Catalogo Netflix Aprile 2022: le serie tv

E ora passiamo alle serie tv, con tante attese e delle novità. Pronti a scoprire di chi stiamo parlando?

L’ultimo bus del mondo , Stagione 1 (1 aprile)

, Stagione 1 (1 aprile) Business Proposal , Stagione 1 (4 aprile)

, Stagione 1 (4 aprile) Elite , Stagione 5 (8 aprile)

, Stagione 5 (8 aprile) Linee bollenti , Stagione 1 (8 aprile)

, Stagione 1 (8 aprile) Tomorrow , Stagione 1 (9 aprile)

, Stagione 1 (9 aprile) Hard Cell , Stagione 1 (12 aprile)

, Stagione 1 (12 aprile) Felice o quasi , Stagione 2 (13 aprile)

, Stagione 2 (13 aprile) Una suocera tra i piedi , Stagione 1 (13 aprile)

, Stagione 1 (13 aprile) Anatomia di uno scandalo , Miniserie (15 aprile)

, Miniserie (15 aprile) Sheel , Stagione 1 (15 aprile)

, Stagione 1 (15 aprile) Better Call Saul , Stagione 6 Parte 1 (19 aprile)

, Stagione 6 Parte 1 (19 aprile) Pálpito , Stagione 1 (20 aprile)

, Stagione 1 (20 aprile) Russian Doll , Stagione 2 (20 aprile)

, Stagione 2 (20 aprile) Yakamoz S-245 , Stagione 1 (20 aprile)

, Stagione 1 (20 aprile) Hiyama Kentaro è incinto , Stagione 1 (21 aprile)

, Stagione 1 (21 aprile) Heartstopper , Stagione 1 (22 aprile)

, Stagione 1 (22 aprile) Grace and Frankie , Stagione 7 Parte 2 (29 aprile)

, Stagione 7 Parte 2 (29 aprile) Ozark, Stagione 4 Parte 2 (29 aprile)

In attesa della seconda parte della quarta stagione della serie tv Ozark, volete rivedere le altre stagioni? La serie ha fatto il suo esordio nel 2017 su Netflix con una prima stagione fatta di 10 episodi della durata di circa 60 minuti e da allora è sempre rimasta sulla famosa piattaforma di streaming, perciò se volete recuperare le vecchie puntate vi basterà accedere al vostro account Netflix. Ecco invece le anticipazioni della quinta stagione di Elite: le nuove puntate si baseranno sulla fine della quarta stagione e si concentreranno, ancora una volta, sulla famiglia Blanco Commerford. La quinta serie riporterà probabilmente in vita personaggi minori. C’è da aspettarsi che diversi vengano smascherati per il loro comportamento ipocrita.