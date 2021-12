Mercoledì 15 dicembre 2021 andrà in onda in diretta su Rai 1 la finale di Sanremo Giovani: due dei dodici artisti in gara verranno proclamati vincitori e saliranno sul palco del Teatro Ariston il prossimo febbraio insieme ai Big già annunciati. Scopriamo ora chi è Bais!

Leggi anche:

Chi è Bais?

BAIS è il secondo cognome di Luca Zambelli, cantautore classe 1993, che suona il pianoforte e la chitarra, strumenti da cui poco facilmente si separa. Il suo album di debutto, Apnea, è stato pubblicato con Sugar lo scorso anno. Un mix fra pop malinconico, R&B e suoni alternativi, Apnea è un lavoro acquatico ispirato alla sensazione di vuoto e pieno insieme che si prova guardando con profondità dentro di sé.

Che fine mi fai di Bais: testo

Ecco il testo ufficiale di Che fine mi fai di Bais: