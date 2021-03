Chi si esibisce nella finale del Festival di Sanremo 2021

Sabato 6 marzo andrà in scena la quinta ed ultima serata del Festival di Sanremo 2021. Ricordiamo che la quarta serata ha totalizzato in termini di ascolti 8 milioni 14 mila, 44,7 per cento di share (11 milioni 115 mila spettatori, 43,3 per cento nella prima parte, 4 milioni 980 mila spettatori, 48,2 per cento nella seconda). Il picco d’ascolto c’è stato alle 21:34: 12 milioni 619 mila spettatori, per la proclamazione del vincitore delle Nuove Proposte Gaudiano. Come sempre al timone troviamo Amadeus, accompagnato da Fiorello e dalle incursioni del calciatore Zlatan Ibrahimovic. Ecco tutto quello che succederà in questa serata!

Big finale del Festival di Sanremo 2021

I 26 artisti della categoria Campioni che si esibiranno sabato 6 marzo nella finale del Festival di Sanremo proporranno i loro inediti (ancora non è stata svelata la scaletta ufficiale).:

Ermal Meta – Un milione di cose da dirti

Annalisa – Dieci

Irama – La genesi del tuo colore

Malika Ayane – Ti piaci così

Noemi – Glicine

Fasma – Parlami

Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome

Lo Stato Sociale – Combat Pop

Willie Peyote – Mai dire mai (la locura)

Francesco Renga – Quando trovo te

Arisa – Potevi fare di più

Gaia – Cuore amaro

Fulminacci – Santa Marinella

La Rappresentante di Lista – Amare

Max Gazzè – Il farmacista

Maneskin – Zitti e buoni

Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima

Coma_Cose – Fiamme negli occhi

Extraliscio + Davide Toffolo – Bianca luce nera

Madame – Voce

Gio Evan – Arnica

Orietta Berti – Quando ti sei innamorato

Random – Torno a te

Bugo – E invece si

Ghemon – Momento perfetto

Aiello – Ora

Ospiti Ornella Vanoni, Francesco Gabbani, Riccardo Fogli, Paolo Vallesi e Michele Zarrillo, inoltre Serena Rossi, Tecla Insolia, Giovanna Botteri, Dardust, La Banda della Marina Militare, Alberto Tomba, Federica Pellegrini.

Nuove Proposte finale del Festival di Sanremo 2021

È Gaudiano, con la canzone “Polvere da sparo“, il vincitore della Sezione Nuove Proposte e si esibirà ad inizio puntata finale della manifestazione. Wrongonyou, con la canzone “Lezioni di volo”, ha vinto il Premio della Critica “Mia Martini” per la Sezione Nuove Proposte. Davide Shorty, con la canzone “Regina”, ha vinto il premio della Sala Stampa Radio, Tv e Web “Lucio Dalla” per la Sezione Nuove Proposte.

