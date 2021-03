Chi sono i conduttori e le conduttrici di Sanremo 2021? Ci siamo quasi, fra qualche ora Amadeus darà il via alla 71esima edizione del Festival della canzone italiana. Ma non sarà da solo: nonostante abbia dato prova più volte di essere a suo agio sul palco dell’Ariston (beh, forse non la prima serata, che metterebbe a dura prova chiunque) ha scelto di essere affiancato da donne e uomini del mondo dello spettacolo, della moda, del giornalismo. Curiosi di scoprire chi sono? Dalla prima alla quinta serata, eccoli tutti.

I conduttori del Festival

Sui conduttori non ci sono dubbi: si tratta di Amadeus e Fiorello. Quest’ultimo farà da spalla all’amico per il secondo anno consecutivo e per tutte le serate anche se, negli anni, ha partecipato alla kermesse diverse volte come ospite ed una come cantante con la canzone “Finalmente tu”.

Sanremo 2021, le co-conduttrici del Festival

A differenza della scorsa edizione, il direttore artistico ha scelto di essere affiancato, sera per sera, anche da una presenza femminile. Una co-conduttrice diversa (salvo l’ultima serata, nella quale saranno due). Quello che hanno in comune è la nazionalità. Specie dopo la rinuncia di Naomi Campbell, sono tutte italiane.

La prima sera sarà la volta di Matilda De Angelis, attrice che il grande pubblico ha imparato a conoscere grazie alla serie Tv “Tutto può succedere” ma che è reduce dal successo internazionale di “The Undoing”. La seconda serata toccherà a Elodie. La terza, al posto della Campbell, ci sarà un’altra affermata modella, Vittoria Ceretti. La quarta serata sarà Barbara Palombelli ad accompagnare Amadeus.

Quattro nomi sono in lizza per la presenza sul palco nell’ambitissima ultima serata. A Beatrice Venezi, direttrice d’orchestra, si sono aggiunti quelli di Simona Ventura (la cui partecipazione dovrebbe essere certa) e di Luisa Ranieri e Serena Rossi. La Ranieri, però, salvo cambiamenti, dovrebbe partecipare alla seconda serata.

