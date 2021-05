Oggi è lo Star Wars Day, quale migliore occasione per vedere (o rivedere) tutti i film della saga? Tra la trilogia originale, i film prequel e la serie di sequel degli ultimi anni, non basterà un giorno intero. Fare una maratona dell’intera serie, quindi, non è facile: è meglio iniziare dal primo film della trilogia o dai prequel? Evitate di cliccare play a casaccio. I film di Star Wars devono essere visti rispettando un preciso ordine. Se volete sapere quale, ed i suoi pro e contro, ve lo spieghiamo di seguito.

Maratona Star Wars in ordine cronologico

La prima e apparentemente migliore opzione è quella di guardare i film di Star Wars in ordine cronologico, rispettando la trama. In questo caso bisognerebbe dare la preferenza alla seconda trilogia e procedere guardando gli episodi in ordine (quindi I-II-III-IV-V-VI). Secondo George Lucas, infatti, la trilogia di Star Wars doveva essere una piccola parte di una storia molto più ampia. Il fatto che sia stata la prima ad uscire nelle sale, dunque, non ne determina la precedenza nella visione rispetto agli altri. Se desiderate vedere i film secondo l’ordine cronologico (ordine che non consigliamo, però, ai principianti in quanto avrebbero svelate alcune decisive anticipazioni) potete procedere così:

Star Wars Episodio I: La minaccia fantasma

Star Wars Episodio II: L’attacco dei cloni

Star Wars Episodio III: La vendetta dei Sith

Solo (opzionale)

Rogue One (opzionale)

Star Wars Episodio IV: Una nuova speranza

Star Wars Episodio V: L’impero colpisce ancora

Star Wars Episodio VI: Il ritorno dello Jedi

Star Wars Episodio VII: Il Risveglio della Forza

Star Wars Episodio VIII: Gli ultimi Jedi

Star Wars Episodio IX: The Rise of Skywalker

Vedere i film di Star Wars in ordine cronologico: i pro

Questa modalità di fruizione è nota anche come “canone ufficiale”. George Lucas, infatti, originariamente aveva pensato ad una saga di 12 film e si era visto costretto ad iniziare dal IV solo perché era l’unico totalmente autonomo. Se, come anticipato, è la prima volta che si guarda la saga di Guerre Stellari, in questo modo seguire la trama è molto più semplice.

Vedere i film di Star Wars in ordine cronologico: i contro

Il problema, però, è che in questo modo non solo si guardano prima i film meno potenti della saga di Guerre Stellari, quelli dal I al III, ma in più molte scene della prima trilogia perdono parte della loro potenza dato che la celeberrima rivelazione di Darth Vader non avrebbe più il suo valore di colpo di scena e che nel rapporto tra Luke e Leia risulterebbe meno importante la componente legata all’ambiguità. Infine, tutti i richiami ai primi tre film girati esistenti in Star Wars Ep I, II, e III non verrebbero colti (se non forse a posteriori) da chi guarda la trilogia per la prima volta.

Maratona Star Wars in ordine di uscita nelle sale

Alternativamente, si può decidere di guardare i film di Star Wars in ordine di uscita e, quindi, godersi tutta la storia di Luke (IV, V e VI capitolo della saga) per poi fare un salto indietro nel tempo e assistere alla nascita di Darth Vader (I, II e II capitolo della saga). Se non avete mai visto Star Wars (non ditelo in giro!) vorrete sicuramente immergervi nell’esperienza completa. In questo caso vi consigliamo di seguire questo ordine.

Star Wars Episodio IV: Una nuova speranza

Star Wars Episodio V: L’impero colpisce ancora

Star Wars Episodio VI: Il ritorno dello Jedi

Star Wars Episodio I: La minaccia fantasma

Star Wars Episodio II: L’attacco dei cloni

Star Wars Episodio III: La vendetta dei Sith

Star Wars Episodio VII: Il Risveglio della Forza

Rogue One (opzionale)

Star Wars Episodio VIII: Gli ultimi Jedi

Solo (opzionale)

Star Wars Episodio IX: The Rise of Skywalker

Vedere i film di Star Wars in ordine di uscita: i pro

In questo caso gli episodi considerati da tutti i più avvincenti arrivano subito e, in più, coloro che ancora fossero del tutto all’oscuro della trama di Star Wars (esistono davvero o sono solo esseri mitologici?!?) possono godersi la storia senza alcun rischio di spoiler.

Vedere i film di Star Wars in ordine di uscita: i contro

In questo modo, effettivamente, la seconda trilogia perde almeno in parte le sue attrattive. Dopo ore e ore di maratona, in pochi approccerebbero serenamente il I, il II e il III capitolo anche perché Star Wars episodio 7 è il seguito diretto dei primi tre film usciti.

Come vedere Star Wars: machete order

Insomma, scegliere secondo quale ordine vedere i film della saga di Guerre Stellari non è facile. Deve essere per questo che l’11 novembre 2011 il programmatore informatico Rod Hilton ha pubblicato un post sul suo blog, Absolutely No Machete Juggling, contenente una terza soluzione adesso nota ai più come il Machete order. Secondo questo metodo i film di Star Wars andrebbero guardati così: prima il IV e il V episodio, poi il II e il III e infine il VI. Complicarsi la vita fino a questo punto ha senso?

Vedere i film di Star Wars secondo il Machete Order: i pro

In questo modo non solo si potrebbe saltare il tanto criticato episodio I, effettivamente noiosetto, ma si riuscirebbe anche a ricollegarsi direttamente all’episodio 7. Infatti guardare i film di Star Wars in quest’ordine significa interrompere la visione della prima saga proprio al momento della grande rivelazione, fare un focus su Anakin, e quindi poi godersi la conclusione della storia.

Vedere i film di Star Wars secondo il Machete Order: i contro

La sequenza così creata è praticamente impossibile da dividere in più tranche: occorre trovare il tempo di stare di fronte alla TV per più di 15 ore…

Guardare Star Wars dopo Rogue One

Prima di concludere, ci sembra doveroso inserire una postilla riguardante Rogue One che, se da una parte è considerabile uno spin off, e quindi qualcosa di esterno alla saga, a livello di trama è comunque una sorta di prequel di Star Wars Episodio IV. Per evitare indesiderati spoiler non aggiungiamo altro e ci limitiamo a specificare che, volendo seguire un ordine cronologico, Rogue One andrebbe guardato tra l’episodio III e l’episodio IV.

Ora che sapete tutto, non vi resta che scegliere… e che la Forza sia con voi!

