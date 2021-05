Il 4 maggio si celebra il Star Wars Day: per l’occasione abbiamo pensato di ripercorrerne la saga attraverso 9 frasi celebri tratte dai film. Se Luke, Leia, Obi-Wan e Han hanno fatto parte integrante della tua infanzia, insomma, se sei un fan sfegatato, non puoi non conoscere le frasi famose pronunciate dai protagonisti indiscussi del racconto che ha tenuto (e continua a tenere) milioni di occhi puntati sullo schermo. Proprio per questo abbiamo deciso di selezionare accuratamente le migliori citazioni di Star Wars. Ti mettiamo alla prova: sei un appassionato come dici di essere? Vediamo se le conosci tutte.

Le Citazioni di Star Wars più celebri

Nel Star Wars Day – ovvero nel giorno nel quale tutti i fan del mondo festeggiano la grandezza della saga fantasy creata da George Lucas – vogliamo dedicarvi questa piccola raccolta delle citazioni più memorabili dell’opera attraverso le quali poter ripercorrere alcuni dei momenti salienti della trama.

La Forza sarà con te. Sempre. Obi-Wan Kenobi Quando me ne sarò andato, sarai l’ultimo dei Jedi. La Forza corre forte nella tua famiglia. Trasmetti ciò che hai imparato. Yoda Solo per una volta, lascia che ti guardi con i miei occhi. Darth Vader Molto tempo fa in una galassia lontana, molto lontana. Se mi abbatti diventerò più potente di quanto tu possa immaginare. Obi-Wan Kenobi La paura è la via per il lato oscuro. La paura porta alla rabbia; la rabbia porta all’odio; l’odio porta alla sofferenza. Sento molta paura in te. Yoda Luke, puoi distruggere l’Imperatore. Lo ha previsto. È il tuo destino. Unisciti a me e insieme possiamo governare la galassia come padre e figlio. Darth Vader Ti stavo aspettando, Obi-Wan. Ci rivedremo, finalmente. Il cerchio è ora completo. Quando ti ho lasciato, ero solo lo studente; ora sono io il padrone. Darth Vader Allenati a lasciar andare tutto ciò che temi di perdere. Yoda E’ una trappola! Ammiraglio Ackbar No. Sono tuo padre. Darth Vader Ti ho insegnato tutto quello che so. E sei diventato un Jedi molto più grande di quanto potessi mai sperare di essere. Obi-Wan Kenobi Non essere troppo orgoglioso di questo terrore tecnologico che hai costruito. La capacità di distruggere un pianeta è insignificante accanto al potere della Forza. Darth Vader Sempre in movimento è il futuro. Yoda Le donne scoprono sempre la verità. Sempre. Han Solo Cerca i tuoi sentimenti, sai che sei vero. Darth Vader Nella mia esperienza non esiste la fortuna. Obi-Wan Kenobi Fai attenzione a non soffocare con le tue aspirazioni. Darth Vader Vieni con me. Non ti lascerò qui, devo salvarti. Luke Skywalker L’hai già fatto, Luke. Avevi ragione. Avevi ragione su di me. Darth Vader Aiutami, Obi-Wan Kenobi. Sei la mia unica speranza. Leia Organa Il mio alleato è la Forza, ed è un potente alleato. Yoda Tu eri il prescelto! Si diceva che avresti distrutto i Sith, non unirti a loro. Dovevi portare equilibrio alla forza, non lasciarla nell’oscurità. Obi-Wan Kenobi Quindi è così che muore la libertà. Con fragorosi applausi. Padmé Amidala Non ho paura di niente. Perché tutto è come vuole la Forza. Chirrut Imwe Non dirmi mai le probabilità! Han Solo Non puoi fermare il cambiamento, non più di quanto puoi impedire ai soli di tramontare. Chewie, siamo a casa. Han Solo Servi bene il tuo padrone. E sarai ricompensato. Luke Skywalker A volte dobbiamo lasciare andare il nostro orgoglio e fare ciò che ci viene richiesto. Padmé Amidala

