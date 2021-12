Concerto di Natale in Vaticano 2021: orari, cantanti, scaletta

Concerto di Natale in Vaticano: orari

Venerdì 24 dicembre 2021 in occasione della Vigilia di Natale verrà trasmesso – come sempre – in prima serata (alle 21:30 circa) su Canale 5 il Concerto di Natale in Vaticano che è stato registrato all’Auditorium della Conciliazione lo scorso giovedì 16 dicembre. Gli anni passati si svolgeva tutto nell’Aula Nervi, tuttavia lo scorso anno e quest’anno a causa della pandemia da Covid-19 e della conseguente emergenza sanitaria è stato spostato tutto nella location vicina. Come ogni anno alla manifestazione sono abbinati progetti di solidarietà proposti dalle due Fondazioni promotrici, la Fondazione Scholas Occurrentes e Missioni Don Bosco.

Concerto di Natale in Vaticano: cantanti

Sul palco troviamo (in ordine alfabetico):

2Cellos (Croazia)

Andrea Griminelli (Italia)

Anggun (Indonesia)

Arianna (Italia)

Bugo (Italia)

Enrico Ruggeri (Italia)

Emma Muscat (Malta)

Federico Rossi (Italia)

Francesca Michielin (Italia)

Giò di Tonno (Italia)

Ian Anderson (UK)

Jimmy Sax (Francia)

Rita Pavone (Italia)

Serena Menarini (Italia)

Shaggy (Jamaica)

Virginia Union Gospel Choir feat. David Bratton (USA)

Piccolo Coro le Dolci Note (Italia)

I telespettatori possono aiutare i progetti benefici promossi durante la serata:

Dona 2 euro inviando un sms al 45530 da numeri WindTre, Tim, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali

Dona 5 euro chiamando il 45530 da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile

Dona 5 o 10 euro chiamando il 45530 da rete fissa Tim, Vodafone, WindTre, Fastweb e Tiscali

Oppure con bonifico bancario: Swift: BAPPIT22XXX – IBAN: IT33 S0503401005000000009750

Concerto di Natale in Vaticano: scaletta

La scaletta dell’evento ancora non è stata svelata, quindi al momento ve li elenchiamo in ordine alfabetico.