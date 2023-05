Concerto Primo Maggio 2023 a Taranto: cast

Torna per il decimo anno consecutivo il Concerto del Primo Maggio a Taranto con il nome di Uno Maggio Libero e Pensante e la direzione artistica di Diodato, Roy Paci e Michele Riondino. I tre hanno confermato questo appuntamento, nonostante il maltempo non sembra essere a favore dell’evento. Purtroppo però Francesca Michielin ha dovuto rinunciare all’evento a causa di problemi di salute. “Purtroppo per un piccolo stop di salute non potrò prendere parte all’Uno Maggio Taranto libero e pensante di Taranto. Ci tenevo tantissimo a salire su quel palco con i miei colleghi che hanno scelto di far sentire oggi la propria voce per parlare di libertà, del diritto che tutt* dovremmo avere di essere liber3, liber3 di scegliere chi essere oggi e nel nostro futuro”. E ancora: “Taranto lotta da sempre guardando avanti e al mondo, accendendo una luce sulla necessità che il diritto al lavoro e alla salute e la tutela ambientale vengano portati avanti insieme e non sacrificati nel nome di un sistema non libero, inaccettabile. Buon Primo Maggio amici liberi e pensanti. Vi seguo e vi sostengo!“.

Concerto Primo Maggio 2023 a Taranto: scaletta

Ecco la scaletta ufficiale del concerto del Primo Maggio 2023 a Taranto:

13:00 Informazioni tecniche logistiche e Associazione Dis-education, Margherita Luongo, per la Fondazione Amor (terapia speciale malati incurabili cancro), Gianluca Maggiore per il Movimento No Tap, Giuseppe di Bella Movimento No Triv, Alessandro Ranucci per Animal Law;

13:40 Luca De Gennaro;

14:10 Riondino/Petrini/Apertura;

14:20 Terraross;

14:32 Ilenia Iengo (terra dei fuochi malattie corpo femminile);

14:42 Luk;

14:52 Intervento;

15:02 Omini;

15:14 Enzo Di Salvatore (Diritti e libertà violate);

15:24 Kento;

15:36 Christiam Raimo (La libertà a scuola);

15:46 Fido Guido;

15:48 Raffaele Crocco (Atlante delle guerre);

15:58 Studio Murena;

16:10 Francesca Corbo per Amnesty International Italia, Performance di Laika, Teresa Antignani, Ezia Mitolo;

16:20 Renzo Rubino;

16:32 Dario Salvetti per GKN, Antonio Ferrari (lavoratori Metalmeccanici organizzati), Raffaele Cataldi (Comitato Lep);

16:42 Mezzosangue;

16:54 Salvo Ruvolo per Associazione Casa Musica e Cultura, Luisa Impastato;

17:04 Venerus;

17:16 Valentina Pitzalis;

17:26 Vasco Brondi;

17:38 Marco Cappato;

17:48 Carlo Amleto;

18:00 Sos Mediteranee;

18:10 Willie Peyote;

18:24 Francesca Michielin; ANNULLATO

18:36 Intervento Rivera;

18:46 Tonino Carotone;

18:58 Associazione Sabir, rete 26 febbraio, Sindaco Crotone (Cutro);

19:08 Meg;

19:20 Gemitaiz;

19:32 Flavio Rossi Albertini (Avv. Alfredo Cospito);

19:42 Marlene Kuntz;

19:54 Dana Lauriola per Movimento No Tav;

20:04 Nino Frassica;

20:16 Comitato Lep;

20:26 Niccolò Fabi;

20:38 Filippo (Pippo) Taglieri per ReCommon (Eni, Nabca Intesa, I padroni del fossile);

20:48 Ron;

21:00 Viviana Manganaro per Campagna per il Clima fuori dal Fossile;

21:10 Samuele Bersani;

21:22 Associazione Bianca Guidetti Serra;

21:32 Vinicio Capossela;

21:44 Fff Italia, Fff Roma, fff Napoli;

21:54 La rappresentante di lista.

