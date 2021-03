Cosa regalare per la Festa della donna? Se sei in cerca di ispirazione, queste idee regalo possono fare per te. L’8 marzo è la Festa delle donne, che tu decida di optare per dei regali fai da te o da acquistare, un dono è sempre un gesto carino per fare sentire alla donna di turno quanto teniamo a lei (indipendentemente dal giorno, ovviamente). Un regalo può aiutarci ad esprimere apprezzamento per il contributo che fidanzate, mamme, nonne donna apportano alla nostra vita. Ma selezionare il regalo giusto non è sempre facile. Ecco qualche spunto per soddisfare tutti i gusti.

Idee regalo per la Festa della donna 2021

Gioielli . Che si tratti di un bracciale, di una collana o di un paio di orecchini, difficilmente una donna non li apprezzerà. Il difficile, semmai, è azzeccare i suoi gusti. Ma utile può essere osservare quelli che indossa abitualmente per farsi un’idea.

. Che si tratti di un bracciale, di una collana o di un paio di orecchini, difficilmente una donna non li apprezzerà. Il difficile, semmai, è azzeccare i suoi gusti. Ma utile può essere osservare quelli che indossa abitualmente per farsi un’idea. Organizer per il trucco . Alle donne piace tenere in ordine i propri trucchi, ma non sempre è semplice per via delle loro dimensioni. Un organizzatore di make up potrebbe essere la scelta vincente.

. Alle donne piace tenere in ordine i propri trucchi, ma non sempre è semplice per via delle loro dimensioni. Un organizzatore di make up potrebbe essere la scelta vincente. Cesto prodotti Spa . Attualmente le Spa sono chiuse, ma se una cosa è certa è che un momento di relax farebbe piacere a chiunque, anche in casa. Ed allora che ne dite di un bel cesto di prodotti per fare la Spa nel bagno della propria abitazione con sali da bagno, spugna esfoliante, bagnoschiuma, scrub per il corpo e chi più ne ha più ne metta?

. Attualmente le Spa sono chiuse, ma se una cosa è certa è che un momento di relax farebbe piacere a chiunque, anche in casa. Ed allora che ne dite di un bel cesto di prodotti per fare la Spa nel bagno della propria abitazione con sali da bagno, spugna esfoliante, bagnoschiuma, scrub per il corpo e chi più ne ha più ne metta? Orologio . Un orologio da polso è sicuramente uno dei migliori regali per le donne. Che abbia il cinturino in pelle, in acciaio o in tela non importa, ciò che conta è che sia alla moda se è destinato ad una fashion-addicted o classico per le più tradizionali.

. Un orologio da polso è sicuramente uno dei migliori regali per le donne. Che abbia il cinturino in pelle, in acciaio o in tela non importa, ciò che conta è che sia alla moda se è destinato ad una fashion-addicted o classico per le più tradizionali. Planner. Un’agenda cartonata per tenere in ordine appunti, progetti e appuntamenti vari sarà super gradita. Opta per una rilegata con un motivo carino, floreale o a pois.

8 marzo, regali fai da te

Scatola sorpresa . Ottima idea per un regalo diverso dal solito, ti basterà prendere una scatola di cartone carina, riempire il fondo di paglia e porre alcuni prodotti fatti da te come dei biscotti e cioccolatini, oppure tisane, o ancora scrub per il corpo fatto in casa.

. Ottima idea per un regalo diverso dal solito, ti basterà prendere una scatola di cartone carina, riempire il fondo di paglia e porre alcuni prodotti fatti da te come dei biscotti e cioccolatini, oppure tisane, o ancora scrub per il corpo fatto in casa. Cornice con messaggio personalizzato . Acquista una cornice e stampa – anche in casa – un foglio con su scritta, con un font grazioso, una frase o una dedica pensata appositamente per lei.

. Acquista una cornice e stampa – anche in casa – un foglio con su scritta, con un font grazioso, una frase o una dedica pensata appositamente per lei. Composizione di piante grasse. Tranquillo, non bisogna essere un fioraio per farne uno. Basta acquistare un vaso di vetro largo e basso e inserire delle piantine, delle pietre bianche e poco altro.

