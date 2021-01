Eagle Pictures: le novità home video di febbraio 2021

Sono tante le novità Home Video targate Eagle Pictures nel mese di febbraio 2021: si parte il 10 febbraio con “Un sogno per te” di Martin Schreier, disponibile in formato DVD e Blu-Ray. Una pellicola che ha fatto sognare al cinema con una storia che comincia proprio lì, sul set, dove la magia del cinema prende forma. Ci troviamo a Berlino nell’estate del 1961: Emil lavora come comparsa nello Studio Babelsberg quando si innamora della ballerina francese Milou. La coppia è felice ma viene separata dalla chiusura dei confini del 13 agosto 1961. Come ci si potrà riunire?

Eagle Pictures: produzioni italiane

Il 24 febbraio arriverà “Il talento del calabrone” di Giacomo Cimini, disponibile in formato DVD e Blu-ray. Un thriller metropolitano che vede nel cast Sergio Castellitto, Lorenzo Richelmy e Anna Foglietta. Steph è un giovane speaker in radio molto popolare che presenta la trasmissione Beat Time ogni sera. Durante una puntata però un ascoltatore annuncia in diretta di volersi suicidare, facendosi esplodere nel centro della città se il dj non lo intratterrà in diretta. Come? Con una complicata caccia al tesoro per tutta Milano e un difficile duello mentale.

Eagle Pictures: le serie tv

Sempre nella stessa data uscirà la seconda stagione completa di “Narcos: Messico”, nota serie Netflix disponibile con un cofanetto edito in formato DVD (contenente 4 dischi) e Blu-ray (3 dischi). La prima stagione, che era il prequel della saga colombiana dedicata a Pablo Escobar e al cartello di Cali, ha parlato delle origini del narcotraffico messicano con la nascita del cartello di Guadalajara ad opera di Miguel Angel Felix Gallardo. La seconda stagione invece racconta l'”Operazione Layenda” in cui una task force della DEA va alla ricerca di tutti i responsabili dell’omicidio di Camarena.

