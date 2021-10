Eurovision Song Contest 2022: le ultime novità

L’Eurovision 2021 è stata vinta dall’Italia grazie ai Maneskin con la loro “Zitti e Buoni” che ha avuto un enorme successo tanto da portare alla vittoria anche di Sanremo 2021. Mancano ancora diversi mesi per la nuova edizione de festival, ma si sta già pensando a dove si terrà e ai possibili concorrenti. Se è la prima volta che sentite parlare dell’Eurovision, vi diamo una breve spiegazione. L‘Eurovision Song Contest è un festival musicale a cui partecipano tutti i paesi del mondo con una canzone che rappresenterà il loro paese; alla fine ci sarà solo un Paese vincitore.

Eurovision Song Contest 2022: ha vinto Torino

Ma dove si terrà l’edizione 2022 del festival musicale? Sono state proposte moltissime città italiane, tra cui: Milano, Roma, Firenze, Rimini e Pesaro, ma a vincere è stata la proposta della sindaca Chiara Appendino, ovvero la città di Torino. Si terrà quindi a Torino l’Eurovision Song Contest 2022 in quanto rispetta tutti i requisiti e ha tutte le strutture necessarie per la realizzazione del festival. Non ci resta che aspettare il mese di maggio per vedere su Rai 1 il festival musicale internazionale e perchè no, magari andare a Torino e vederlo live.

Eurovision Song Contest 2022: possibili conduttori

Se si è certi sul luogo in cui si terrà il contest musicale, si è invece incerti sui conduttori. Ormai ci sono diverse notizie e già si parla di possibili conduttori italiani, tra cui il nuovo conduttore Rai Alessandro Cattelan e la famosissima influencer italiana Chiara Ferragni. La Rai vorrebbe la presenza di Chiara Ferragni come conduttrice in quanto è ormai una figura internazionale, molto seguita e stimata. Ma saranno veramente loro i conduttori? Non ci resta che aspettare e scoprirlo. Vi teniamo aggiornati!