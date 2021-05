Finale Eurovision Song Contest 2021: Paesi, canzoni, ordine

Finale Eurovision Song Contest 2020: Paesi

La finale della sessantacinquesima edizione dell’Eurovision Song Contest andrà in scena sabato 22 maggio ritorna su Rai 1 in diretta da Rotterdam. A raccontare al pubblico italiano la grande manifestazione della Ahoy Arena di Rotterdam sarà – all’esordio alla conduzione dell’Eurovision Song Contest – la “strana coppia” formata da Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio.

Finale Eurovision Song Contest 2021: canzoni

Nella finale, si sfideranno 26 brani in rappresentanza di altrettante nazioni. L’Italia sarà rappresentata dai Måneskin, vincitori in carica del Festival di Sanremo, con la canzone – Zitti e buoni – che hanno portato al trionfo sul palco dell’Ariston. Rispetto alla versione originale che abbiamo conosciuto grazie alle esibizioni sul palco di Sanremo ci sono delle modifiche nel testo. Maneskin censurati? Ecco cosa ha risposto lo stesso gruppo romano nel corso di una conferenza stampa che si è svolta su Zoom nella mattinata di mercoledì 17 marzo 2021: “Sarebbe stato sciocco farci eliminare per una parolaccia, quindi abbiamo deciso di cambiare il testo per non essere eliminati“.

Finale Eurovision Song Contest 2021: ordine

Ecco l’ordine di uscita nel corso della serata: