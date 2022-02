FantaProf: come si gioca, bonus e malus

FantaProf: come si gioca

Dopo il grande successo del FantaSanremo c’è chi ha deciso di fare una versione anche scolastica, chiamata FantaProf: si tratta di un gioco diventato virale su TikTok tra gli studenti e le studentesse italiane, nato dall’idea di Chiara (chiaracarda_), Martina e Salvatore, tre compagni di scuola. “Un gioco simile sia al FantaSanremo che al Fantacalcio, solo che al posto dei cantanti o dei calciatori, abbiamo i professori”, raccontano gli stessi ragazzi. Le regole non sono diverse da quelle che già conosciamo se abbiamo giocato a Fantacalcio o Fantasanremo: è necessario creare una squadra con la rosa dei docenti a disposizione e poi aggiungere punti in base ai bonus e malus presenti nel regolamento.

FantaProf: elenco bonus e malus

Ecco i Bonus del FantaProf (ovviamente tutto è adattabile alla propria classe/scuola):

Assenza (variazione orario, buco) + 20

Relax (no spiegazione, ripasso) + 15

Parolaccia (no citazione) + 30

Gergo giovanile +15

Scrive alla lavagna +5

Correzione immediata + 15

Capriola sulla cattedra + 200

Ca*a in classe + 500

Si sente male in classe + 200

Fa un complimento + 10

Ci porta in gita + 50

Non funziona il computer +5

Inciampa/cade +20

Vediamo film/video + 15

Risata (non sorriso) + 10

Esercitazione nella sua ora + 20

Mostra Capezzoli + 500

Nomina l’esame + 1

Veste monocromo + 10

Ecco invece i Malus (anche in questo caso tutto è adattabile alla propria classe/scuola):

Sbaglia nome/cognome – 10

Fa tardi – 10

Poco preavviso verifiche/compiti – 15

Battuta da boomer – 15

Mette una nota – 30

Dimentica verifiche – 20

Vestiti a pois – 5

Positivo al Covid – 30

Manca ma c’è il supplente – 10

Insulto / presa in giro – 10

Non si ricorda un nome – 5

Apre porta o finestre – 10

Chiede la chiave – 15

Rifiuta il collettivo – 30

Lavoro di gruppo – 15

Catastrofe naturale – 100

Tocca alunno – 25

Piange in classe – 50

Non manda in bagno – 15

Litiga con Alunno – 50

FantaProf: l’idea dal fenomeno FantaSanremo

Ricordiamo che solo qualche settimana fa c’è stato un vero e proprio boom social e non solo del FantaSanremo: gli artisti in gara erano a conoscenza del gioco e per questo motivo hanno iniziato a fare delle cose sul palco proprio per far prendere più punti a chi li aveva messi in squadra: tra le più celebri ormai le frasi “Papalina” e “Ciao zia Mara“, oltre al classico “Fantasanremo”. Ecco la classifica dei cantanti che hanno fatto totalizzare più punti grazie alle loro “performance”: