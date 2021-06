Tutto è pronto, o quasi, per il Festival di Cannes 2021: come ogni anno, la bellissima cittadina francese si accinge ad ospitare il Festival del film che, contrariamente alla tradizione, non si svolgerà a maggio bensì a luglio, dopo il salto di un anno causa Covid che ha di fatto annullato l’edizione 2020.

In queste dieci giornate, che si concluderanno con l’assegnazione della famosa e ambita Palma d’oro, si assisterà alle proiezioni dei film in concorso. Il fascino e l’attesa di vedere il red carpet che accompagna le sfilate degli ospiti con indosso abiti da sogno è uno degli aspetti probabilmente più attesi dal pubblico. Manca meno di un mese ormai al tanto atteso festival, ma volete già conoscere qualche anticipazione? Ecco quali sono le date, i film e gli ospiti della 74esima edizione.

Festival di Cannes 2021, le date

La cittadina di Cannes si sta preparando ad ospitare la 74esima edizione del Festival del film al termine della quale solo uno riceverà la Palma d’oro. In attesa delle ultimissime news, possiamo già iniziare a darvi qualche piccola anticipazione. Per prima cosa le date del Festival: l’apertura è prevista per il 6 luglio, giorno che vedrà la proiezione dell’opera di Leos Carax “Annette”. Praticamente la pellicola più attesa tra gli appassionati di cinema, con Adam Driver e Marion Cotillard. La storia, sul genere di La La Land, si svolge a Los Angeles, dove il cabarettista Henry e la cantante Ann si incontrano e innamorano. Il Festival durerà 10 giorni concludendosi il 17 luglio.

Film festival di Cannes 2021: film in concorso

La selezione dei film che concorrono al Festival di Cannes comprende 24 lungometraggi. Tra questi, solo uno è italiano. Si tratta di Tre piani, diretto da Nanni Moretti e con un cast di attori del calibro di Margherita Buy, Riccardo Scamarcio ed Alba Rohrwacher. Molti altri sono i film italiani non in concorso: tra questi, il lungometraggio di Laura Samani Piccolo corpo; Futura, documentario di Alice Rohrwacher, Pietro Marcello e Francesco Munzi; Re Granchio, di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis. Tra le altre opere in gara, invece, Flag Day di Sean Penn, La storia di mia moglie di Ildikó Enyedi, Drive My Car di Rysuke Hamaguchi, La Fracture di Catherine Corsini e Red Rocket di Sean Baker.

Festival di Cannes 2021: attori e ospiti

Sappiamo che Jodie Foster sarà l’ospite d’onore alla cerimonia di apertura e riceverà la Palma d’oro alla carriera. Probabilmente anche Sean Penn sarà a Cannes: dovrebbe arrivare nella città per parlare del suo film, che dirige e interpreta. Confermata la presenza di Andrea Arnold, regista di Cow e, forse, di Matt Damon, protagonista del film fuori concorso Still water.

