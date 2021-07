Oggi 2 luglio 2021 ricorre la Giornata Mondiale degli Ufo: vogliamo cogliere l’occasione per segnalarvi 9 film su ufo e alieni da vedere questa estate. Già perché, dite la verità, non vi siete chiesti almeno una volta se esista la vita oltre che sulla terra? Secondo parecchi film, la risposta è “sì”. I film di fantascienza, nel tempo, si sono evoluti grazie alle più moderne tecniche cinematografiche divenendo ancora più avvincenti. Insomma, ne è passato di tempo da E.T… Eppure, è proprio da questo che iniziamo perché, se non l’avete mai visto, non potete che rimediare. Per questo l’abbiamo inserito tra i 9 film su ufo e alieni da vedere questa estate.

Film su ufo e alieni da vedere

E.T L’extraterrestre (1982). E’ la storia di una tenera amicizia tra un ragazzo e un extraterrestre diretta da Steven Spielberg. Il film ha anche ricevuto quattro premi Oscar e continua ad essere uno dei più bei film sugli alieni da guardare in famiglia. Men in black (1997). Racconta le avventure di Will Smith e Tommy Lee Jones nel ruolo di membri di una squadra di polizia aliena il cui nome è, appunto, “Men in Black”. E’ una visione irrinunciabile per qualsiasi amante del genere. La trama? Impedire a un terrorista intergalattico di distruggere il pianeta. Il film ha avuto due sequel: Men in Black 2 (2002) e Men in Black 3 (2012). Incontri ravvicinati del terzo tipo (1977). Ancora Steven Spielberg, che questa volta racconta dell’incontro con gli alieni da parte del riparatore Roy Neary che, durante una notte di lavoro, fa un incontro che gli cambia letteralmente la vita. Aliens (1986). E’ il sequel di Alien di Ridley Scott (guardate anche questo) che vede Sigourney Weaver alle prese con un gruppo di marines in missione per salvare una colonia spaziale. The Abyss (1989). Se ritenete che gli alieni non debbano per forza provenire dallo spazio, è il film che fa per voi. Il thriller di James Cameron racconta di creature provenienti dalle profondità dell’oceano. La storia vede gli uomini di una piattaforma petrolifera alle prese con il recupero di un sommergibile nucleare. Edge of Tomorrow – Senza domani (2014). Film di fantascienza del 2014 diretto da Doug Liman, ha per protagonisti Tom Cruise ed Emily Blunt. I due si alleano per combattere un’invasione di alieni ostili. Ma la difficoltà sta nel fatto che la giornata ricomincia ogni volta che il personaggio interpretato da Tom Cruise muore. A quiet place (2018). Di nuovo Emily Blunt, questa volta insieme a John Krasinski, nei panni di moglie e marito costretti a vivere in silenzio per proteggere la propria famiglia da un gruppo di alieni che cacciano gli umani percependone il suono. Indipendence Day (1996). E’ probabilmente il capolavoro della fantascienza degli anni ’90. Gli effetti speciali, i protagonisti (Will Smith, Jeff Goldblum e Randy Quaid) e la trama ne costituiscono i punti di forza. Si tratta di un “must” che non si può non vedere almeno una volta nella vita. Arrival (2016). Tra i più recenti c’è Arrival. Vede Amy Adams nei panni di una linguista chiamata dai militari per tentare di comunicare con forme di vita aliene. La trama raffinata, il film a tratti intimo ed il finale contorto sono gli elementi che ve lo faranno amare.

