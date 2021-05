Finale Amici 2021: la data

Anche questa edizione di Amici sta arrivando alla fine. Tutta la produzione è a lavoro per l’attesissima finale che sarà trasmessa sabato 15 maggio intorno alle 21.30 su canale 5. Sarà sicuramente una serata ricca di sosprese e non mancheranno i colpi di scena. Per il momento non ci sono ancora notizie su eventuali ospiti o duetti che, tuttavia, potrebbero non esserci a causa del Covid-19. In attesa di conoscere altri curiosissimi dettaggli, scopriamo insieme chi saranno i giudici confermati per ora.

Finale Amici 2021: i giudici

Questa edizione di Amici 2021 è stata ricca di talenti e di nomi illustri. Si, ci stiamo riferendo proprio ai tre giudici: Stefano de Martino, Stash e il principe Emanuele Filiberto di Savoia che, serata dopo serata, hanno regalato, non solo i loro preziosi pareri, ma anche tante risate e imprevedibile performance. Per il momento pare siano solo loro a presenziare come giudici e ancora non è stato reso noto se ci saranno anche altri giudici, come succedeva prima della pandemia.

Finale Amici 2021: i finalisti

E ora, dulcis in fundo, ecco i nomi dei cinque finalisti che, in questi mesi giorno dopo giorno e puntata dopo puntata, hanno dimostrato di avere un grande talento e tanta voglia di dimostrare di tenerci a rimanere nella scuola: