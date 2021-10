Oggi, 4 ottobre 2021, si celebra la Giornata mondiale degli animali. Le frasi da leggere ci ricordano come la ricorrenza abbia lo scopo di promuovere i diritti degli animali e di migliorare il loro benessere in tutto il mondo. Durante questa giornata, cittadini, istituzioni, organizzazioni e aziende realizzano diversi eventi per educare i cittadini al benessere degli animali.

Attraverso la consapevolezza e l’istruzione, possiamo creare un’esistenza nella quale gli animali vengano costantemente percepiti come creature da difendere e alle quali venga costantemente garantito pieno rispetto.

La Giornata mondiale degli animali venne proposta per la prima volta dal tedesco Heinrich Zimmermann, scrittore e attivista per i diritti della fauna selvatica. Il primo evento si tenne nel 1925 a Berlino. La data venne poi sposata al 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi epatrono degli animali, dei veterinari e degli ecologisti.

Frasi sugli animali da leggere

L’obiettivo della Giornata mondiale degli animali è quello di migliorare il benessere di questi ultimi in tutto il mondo e per sempre. Le frasi d’amore sugli animali che seguono possono rappresentare un inizio per muoversi in tal senso. I diritti degli animali sono fondamentali tanto quanto quelli degli umani.

“Fino a quando non si ama un animale, una parte della propria anima rimane inerte.”

“Un cane è l’unica cosa sulla terra che ti amerà più di quanto tu ami te stesso”.

“Gli animali sono come angeli inviati sulla terra per insegnarci ad amare”.

“La vita è tanto cara a una creatura muta quanto lo è all’uomo. Come si vuole la felicità e si teme il dolore, così come si vuole vivere e non morire, così le altre creature”.

“Gli occhi di un animale hanno il potere di parlare una grande lingua”.

“La grandezza di una nazione e il suo progresso morale si giudicano dal modo in cui vengono trattati i suoi animali».

“Se un uomo aspira a una vita corretta, il suo primo atto di astinenza è ferire gli animali”. Lev Tolstoj

“Ama gli animali: Dio ha dato loro i rudimenti del pensiero e della gioia senza problemi. Non disturbare la loro gioia, non molestarli, non privarli della loro felicità, non lavorare contro le intenzioni di Dio! Uomo, non vantarti della tua superiorità sugli animali; sono senza peccato e tu, nella tua grandezza, corrompi la terra con la tua apparizione in essa e lasci dietro di te la scia della tua stupidità”. Fëdor Dostoevskij

“Quando un uomo ha pietà di tutte le creature viventi, solo allora sarà nobile.” Buddha

“Prima era necessario civilizzare l’uomo nel suo rapporto con l’uomo. Ora è necessario civilizzare l’uomo nel suo rapporto con la natura e gli animali». Victor Hugo

“L’uomo differisce dall’animale in quanto beve senza sete e ama senza tempo”. José Ortega y Gasset

“Credo che gli animali vedano nell’uomo un essere uguale a loro, che ha perso il suo sano intelletto animale in modo straordinariamente pericoloso; cioè, vedono in lui l’animale irrazionale, l’animale che ride, l’animale che piange, l’animale infelice». Friedrich Nietzsche

“Alcune persone parlano con gli animali. Non molti ascoltano però. Questo è il problema.”

“Chiaramente, gli animali sanno più di quanto pensiamo e pensano molto di più di quanto sappiamo”.

“Gli animali nascono chi sono, accettalo e basta. Vivono con maggiore pace rispetto alle persone”.

“Oltre all’amore e alla simpatia, gli animali esibiscono altre qualità legate agli istinti sociali che in noi si chiamerebbero morali”.

“Gli animali sono il ponte tra noi e la bellezza di tutto ciò che è naturale.

