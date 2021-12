Giochi da tavolo ai tempi del Covid: l’elenco

Siamo tutti consapevoli del fatto che anche queste vacanze di Natale saranno diverse da tutte le altre precedenti alla pandemia, per certi versi, anche più difficili. La parola d’ordine è, ancora, distanza! Tuttavia questo non dovrà impedirci di trascorrere serenamente il Natale che sta arrivando e, anche se non potremo riunirci nelle case e fare enormi tavolate, possiamo comunque trovare il modo di trascorrerlo insieme alle persone che amiamo. E per i giochi da tavolo? Ecco come giocare a distanza.

Giochi da tavolo ai tempi del Covid: come giocare a distanza

Chi l’ha detto che durante queste vacanze di Natale non potremo giocare e divertirci con i nostri amici? Se si mantengono le distanze e si rispettano tutte le norme di sicurezza, tutto è possibile. Per darvi qualche dritta su quali giochi da tavolo scegliere con cui giocare a distanza con i vostri amici, ecco il nostro elenco:

Cluedo : ci sono un assassino, un’arma e una stanza, e voi dovrete risolvere il caso;

: ci sono un assassino, un’arma e una stanza, e voi dovrete risolvere il caso; Taboo: con la vostra dialettica, e senza pronunciare determinate parole, dovrete fare indvinare ai vostri amici le parole segrete;

con la vostra dialettica, e senza pronunciare determinate parole, dovrete fare indvinare ai vostri amici le parole segrete; Indovina chi: dovrete indovinare identità nascoste facendo domande ai vostri avversari;

dovrete indovinare identità nascoste facendo domande ai vostri avversari; Trivial Pursuit: qui si mette in gioco la vostra cultura, rispondete bene a tutte le domande e potrete conseguire più di una laurea;

qui si mette in gioco la vostra cultura, rispondete bene a tutte le domande e potrete conseguire più di una laurea; Pictionary: pescate una carta indizio, disegnate uno schizzo e aiutate i compagni di squadra a indovinare la soluzione.

L’elenco è pronto; vi starete chiedendo: com’è possibile giocare a distanza? Rimanete con noi e lo scoprirete.

Giochi da tavolo a distanza ai tempi del Covid: come giocare

Ed ecco la risposta alla domanda che tanti di voi stanno cercando. Com’è possibile giocare a distanza? Se avete letto attentamente l’elenco che vi abbiamo fornito avrete notato che si tratta di giochi che implicano per lo più domande e risposte e, anche se in alcuni vi è un tabellone, sarà uno di voi a gestirlo. Prendete i vostri telefononi o i vostri tablet, videochiamatevi e divertitevi a suon di indovina chi, taboo e Cluedo.

