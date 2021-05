Gomorra 5: anticipazioni

Dopo sei anni dall’esordio su sky, stiamo assistere all attesissima, quinta e ultima, stagione della serie tv Gomorra, nata da un’idea di Roberto Saviano ispirata al suo romanzo Gomorra. La serie è stata girata prinicpalmente a Napoli ma con qualche escursione nel Lazio, a Londra e a Milano. A causa del Covid-19 le riprese hanno subito un rallentamento, ma ora pare essere davvero arrivata la fine. La quinta stagione sarà diretta da Claudio Cupellini, affiancato da Marco D’Amore. Per non rovinarvi la soprpresa, vi diciamo solo che dalle anticipazioni pare che rivedremo Ciro di Marzio che, nel film L’Immortale, dimostra di non essere morto.

Gomorra 5: data di uscita

Tutti i fan della serie tv staranno impazzendo e saranno in trepidante attesa di scoprire cosa succederà. Come vi abbiamo accennato, sono poche le anticipazioni che sono trapelate e, da una parte, è bene non fare troppi spoiler, si perderebbe il gusto di guardarla. Per quanto riguarda la data di uscita non vi sono ancora notizie certe, anche perché tutto potrebbe cambiare a causa del Covid-19. L’idea che va per la maggiore è che la serie dovrebbe arrivare su Sky Atlantic e Now Tv verso la fine del 2021, presumibilmente ottobre-novembre e concludersi a gennaio 2022.

Gomorra 5: la trama

Per quanto riguarda la trama è un po’ come per le anticipazioni, si sa poco e niente. Abbiamo, tuttavia, dei punti fermi; si parte dalla guerra di Genny e quel che resta con i cugini Levante. Ci sarà ancora la presenza ingombrante di Enzo sangue blu che, nella quarta serie, ha perso sia un occhio che la sorella e la fidanzata. Ci sarà anche Elia O’ diplomato e non mancheranno nuove alleanze e nuovi tradimenti che poi altro non sono che la base di questa avvincente serie tv.

