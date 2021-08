Se ne è fatto un gran parlare: dopo tante trattative scatta oggi, 6 agosto, l’obbligo di Green pass. Sapere dove non serve è altrettanto utile quanto conoscere i luoghi ai quali non si può accedere senza, sia per evitare incertezze che inutili stress.

Ed allora, se abbiamo visto come sia indispensabile in numerosi luoghi al chiuso, non tutti rientrano in quelli per i quali è indispensabile esibire il certificato verde. Se siete desiderosi di fare chiarezza, vi elenchiamo i luoghi nei quali il green pass non serve. Andate tranquilli (ma non troppo!).

Dove non serve esibire il Green Pass

Non bisognerà esibire alcun documento nei negozi, nelle farmacie e in diversi altri esercizi, anche al chiuso. Luoghi che sono indicati nell’articolo 9 bis al decreto di luglio. Vediamo nello specifico dove non è obbligatorio.

Supermercati . Nonostante luoghi affollati, qui si potrà entrare senza doverlo esibire.

. Nonostante luoghi affollati, qui si potrà entrare senza doverlo esibire. Centri commerciali . Per questi valgono le stesse premesse dei precedenti.

. Per questi valgono le stesse premesse dei precedenti. Nei bar al bancone : il caffè al bancone è salvo. Per poter continuare a goderne, non si avrà lo sbattimento di dover esibire il proprio certificato. Insomma, le nostre colazioni non verranno minacciate dall’obbligo.

: il caffè al bancone è salvo. Per poter continuare a goderne, non si avrà lo sbattimento di dover esibire il proprio certificato. Insomma, le nostre colazioni non verranno minacciate dall’obbligo. Luoghi di culto . Il certificato verde al momento non è richiesto per l’ingresso nelle chiese e nei luoghi di culto.

. Il certificato verde al momento non è richiesto per l’ingresso nelle e nei luoghi di culto. Discoteche . Le discoteche al momento continuano comunque a rimanere chiuse, quindi il problema non si pone.

. Le discoteche al momento continuano comunque a rimanere chiuse, quindi il problema non si pone. Centri educativi per l’infanzia e centri estivi per ragazzi : in entrambi i casi, il green pass non è richiesto né ai primi, né ai secondi.

e : in entrambi i casi, il green pass non è richiesto né ai primi, né ai secondi. Nei ristoranti all’aperto : se al chiuso sarà obbligatorio, per i pranzi e le cene all’aperto, il Green pass non servirà.

: se al chiuso sarà obbligatorio, per i pranzi e le cene all’aperto, il Green pass non servirà. Nelle piscine all’aperto . Qui non serve il certificato che, invece, è obbligatorio esibire – pena sanzione – nelle piscine al chiuso.

. Qui non serve il certificato che, invece, è obbligatorio esibire – pena sanzione – nelle piscine al chiuso. I minori di 12 anni non avranno l’obbligo di mostrare il Green pass. Gli under 12 possono entrare ovunque senza pass, anche perché per loro non è ancora disponibile il vaccino.

non avranno l’obbligo di mostrare il Green pass. Gli under 12 possono entrare ovunque senza pass, anche perché per loro non è ancora disponibile il vaccino. Sui mezzi di trasporto: attualmente il Governo sta ancora lavorando su questo punto. Ma quello che, ad oggi, è certo, è che non serve sui mezzi di trasporto. Ciò non esclude che potrebbe diventare indispensabile da qui a qualche settimana, molto probabilmente dal 1° settembre prossimo.

