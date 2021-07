Green pass europeo: il via dal 1° luglio

Finalmente il green pass europeo è entrato in vigore e consentirà, alle persone vaccinate, di poter viaggiare in Europa e dove è consentito. La certificazine in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del ministero della Salute, che contiene un Qr code per verificarne autenticità e validità, da oggi è valido come Eu digital Covid certificate. Diventa così più semplice viaggiare da e per tutti i Paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen, senza essere sottoposti a quarantene. E’ inoltre necessario per poter partecipare ad eventi pubblici. Scopriamo come ottenerlo e quanto dura.

Green pass europeo: come ottenerlo

Vi sono 5 modi per ottenere il green pass europeo e sono:

Tramite il sito nazionale dedicato www.dgc.gov.it . Dopo aver effettuato la vaccinazione, attualmente per l’Italia anche dopo la prima dose, il cittadino viene informato della disponibilità del Green pass con un sms o una mail contenenti un codice di autenticazione;

. Dopo aver effettuato la vaccinazione, attualmente per l’Italia anche dopo la prima dose, il cittadino viene informato della disponibilità del Green pass con un o una contenenti un codice di autenticazione; Tramite Immuni con un procedimento simile a quello adottato sul sito dedicato;

con un procedimento simile a quello adottato sul sito dedicato; Tramite App IO . Basterà installare l’app o aggiornarla accettando i nuovi termini e condizioni;

. Basterà installare l’app o aggiornarla accettando i nuovi termini e condizioni; Tramite Fascicolo sanitario elettronico , a cui si può accedere in modalità differenti a seconda della propria Regione o Provincia autonoma di appartenenza;

, a cui si può accedere in modalità differenti a seconda della propria Regione o Provincia autonoma di appartenenza; Tramite medico di base, pediatri o farmacie.

Green pass europeo: quanto dura

Infine, scopriamo quanto dura:

Per i vaccinati sarà valido 15 giorni dopo l’immunizzazione per 9 mesi;

sarà valido 15 giorni dopo l’immunizzazione per Per chi si sottopone al tampone durerà 48 ore in caso di test antigenico , 72 ore in caso di molecolare;

ore in caso di test , ore in caso di Per chi ha contratto il virus varrà 180 giorni dall’11esimo giorno successivo al primo test positivo.

