Grey’s Anatomy è tornato anche Italia con gli episodi della diciottesima stagione su Disney+, mentre in America è iniziato già da qualche settimana. Negli Stati Uniti è stato trasmesso il quinto episodio, mentre in Italia è stato pubblicato il secondo. Ma dove siamo rimasti? Teddy e Owen devono sposarsi di nascosto, ma il prete muore durante la cerimonia e salta tutto, intanto Meredith ha un’offerta di lavoro molto importante e non sa se lasciare Seattle. Ecco cosa succede nel secondo episodio della diciottesima stagione!

Grey’s Anatomy 18: trama episodio 2 [SPOILER]

Nel secondo episodio di Grey’s Anatomy che in America è stato già trasmesso, mentre in Italia è stato pubblicato il 3 novembre su Disney+, vediamo Meredith chiamare Amelia per chiederle aiuto in merito alla decisione da prendere: è giusto lasciare il Grey Sloan Memorial per avere uno studio e milioni da investire per curare il Parkinson? La risposta per Amelia è subito sì, mentre la Grey è sempre titubante. Alla fine la donna accetterà? Ma a quali condizioni? Nel frattempo Jo riesce a lasciare Luna all’asilo, mentre Webber deve istruire gli specializzandi che sono rimasti indietro con lo studio e con gli interventi a causa dell’anno di pandemia che ha bloccato tutto. Ci riuscirà?

Grey’s Anatomy 18: il cast

Nel cast troviamo Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kevin McKidd (Owen Hunt), Kim Raver (Teddy Altman), Camilla Luddington (Jo Wilson), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd), Kelly McCreary (Maggie Pierce), Chris Carmack (Atticus “Link” Lincoln), Jake Borelli (Levi Schmitt), Richard Flood (Cormac Hayes) e Anthony Hill (Winston Ndugu).