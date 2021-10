Grey’s Anatomy 18: la stagione

Grey’s Anatomy è arrivato anche Italia con gli episodi della diciottesima stagione su Disney+, mentre in America è iniziato già da qualche settimana. Negli Stati Uniti è stato trasmesso il quarto episodio, mentre in Italia è stato pubblicato il primo. Ma dove eravamo rimasti? Jo chiede a Link di adottare Luna per lei e lui accetta, contro il volere di Amelia. Maggie riesce a sposarsi, mentre Teddy e Owen riprogrammano le nozze. Meredith sconfigge il Covid, ma non sa se tornare a lavoro. Ecco cosa succede nel primo episodio della diciottesima stagione!

Grey’s Anatomy 18: trama episodio 1 [SPOILER]

Nel primo episodio di Grey’s Anatomy che in America è stato già trasmesso, mentre in Italia è stato pubblicato il 27 ottobre su Disney+, vediamo cosa succede qualche mese dopo gli avvenimenti dell’ultima puntata della diciassettesima stagione. Jo è alle prese con Luna ed è molto difficile, anche perché non riesce a lasciarla all’asilo per paura di farla sentire abbandonata. Teddy e Owen si sposano di nascosto, ma il prete viene investito ed ucciso durante la cerimonia. Nel frattempo Meredith parte e le viene offerto un lavoro molto importante in un altro ospedale: cosa deciderà di fare?

Grey’s Anatomy 18: il cast

Nel cast troviamo Ellen Pompeo (Meredith Grey), Chandra Wilson (Miranda Bailey), James Pickens Jr. (Richard Webber), Kevin McKidd (Owen Hunt), Kim Raver (Teddy Altman), Camilla Luddington (Jo Wilson), Caterina Scorsone (Amelia Shepherd), Kelly McCreary (Maggie Pierce), Chris Carmack (Atticus “Link” Lincoln), Jake Borelli (Levi Schmitt), Richard Flood (Cormac Hayes) e Anthony Hill (Winston Ndugu).