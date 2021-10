Grey’s anatomy, la serie: cosa sapere

Grey’s anatomy è un medical drama uscito negli Stati Uniti nel 2005. La serie racconta principalmente la storia della tirocinante di chirurgia dell’ospedale di Seattle, Meredith Grey. La serie è ambientata a Seattle ma è stata girata completamente a Los Angeles. Molti spettatori si sono appassionati sin da subito alla alla serie ricevendo infatti numerosissimi e diversi riconoscimenti. La serie è formata da 17 stagioni dai 10 ai 30 episodi all’incirca l’una ed è stata ideata da Shonda Rhimes, Mark Gordon, Krista Vernoff, Betsy Beers, Rob Corn, Allan Heinberg e Mark Widding.

Grey’s anatomy: 18esima stagione su Disney Plus

A tutti gli appassionati della serie chiediamo se sono curiosi di sapere tutte le novità che riguardano la nuova stagione di una delle serie tv più amate al mondo? Dopo ben un anno dalla 17esima stagione, è in arrivo in Italia l’ultima stagione per concludere la storia iniziata 16 anni fa. La 18esima stagione di Grey’s Anatomy avrà sullo schermo, nuovi e vecchi volti, anche quelli di personaggi morti nelle stagioni precedenti. Vediamone qualcuno insieme.

Ellis Grey (Kate Burton): mamma di Meredith Grey

Addison Montgomery (Kate Walsh): moglie di Derek Shepher

Nick Marsh (Scott Speedman): chirurgo della Mayo Clinic

Ora non ci resta che aspettare che esca la 18sima stagione su Disney Plus.

Grey’s anatomy: come vederla su Disney Plus

Ma dove si potrà vedere la nuova ed esclusiva stagione di Grey’s Anatomy? Sarà disponibile a partire dal 27 Ottobre 2021, in esclusiva su Disney Plus. La piattaforma è stata visitata molto durante la prima quarantena dove in molti si sono abbonati per ritornare bambini guardando i vecchi cartoni. Non sappiamo ancora quante puntate saranno, ma si prospetta dalle 17 alle 26 puntate. Per tutti i fan della serie, non vi resta che aspettare e consigliamo a coloro che non l’hanno ancora vista di iniziarla perché ne rimarrete contenti.

