Grey’s Anatomy: l’addio di Dempsey raccontato in un libro

L’addio di Patrick Dempsey alla serie tv Grey’s Anatomy ha lasciato un vuoto incolmabile nei telespettatori e anche in alcuni attori della stessa serie. Oggi, 21 settembre 2021, è la data dell’uscita del libro in cui viene svelato l’addio dell’attore con dei dettagli che sono rimasti sconosciuti alla maggior parte dei telespettatori. Innanzitutto ripercorriamo brevemente gli ultimi momenti di vita del dottor Stranamore; nell’undicesima stagione Shonda Rhimes ha deciso di “ucciderlo”, facendolo travolgere da un camion per poi morire cerebralmente senza possibilità di sopravvivere.

L’addio del dr Stranamore di Grey’s Anatomy: il titolo del libro

Il 21 settembre è uscito un libro in cui viene raccontata la storia dell’addio del dottor Stranamore, Derek, interpretato dall’affascinante Patrick Dempsey, morto in seguito ad un incidente in cui è stato travolto da un camion, è morto cerebralmente senza possibilità di sopravvivere. I motivi dell’addio dell’attore sono stati raccoltinel libro dal titolo How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy scritto dalla giornalista Lynette Rice. Alla base dei motivi di questo sofferto addio, ci sarebbero state delle incomprensioni tra l’attore e la regista Shonda Rhymes e anche con alcuni attori del cast.

Libro sull’addio di Dempsey alla serie: le testimonianze dei colleghi

Non è tutto oro quello che luccica! Se noi telespettatori, dall’altra parte dello schermo, abbiamo sempre visto dei rapporti sereni tra gli attori del cast, in realtà molti colleghi di Dempsey si sono lamentati riguardo alcuni atteggiamenti dello stesso. La sua compagna sul set, Ellen Pompeo, ha parlato di poca professionalità dell’attore, di una persona che non sa aspettare fermo su un set e che quasi ha seminato terrore sul set lamentandosi di continuo. Altri ancora hanno parlato di disturbo da stress post-traumatico. Noi telespettatori, tuttavia, vogliamo mantenere vivo il ricordo del nostro dr Stranamore che ha rubato tanti cuori e salvato tante vite.

