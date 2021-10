HALLOWEEN 2021 a Milano: i nostri consigli

Non sentite anche voi, nell’aria, il suono di Dolcetto o Scherzetto? Mancano solamente pochi giorni e quindi, visto che ci teniamo a voi, vogliamo informarvi su quanto c’è da fare se volete festeggiare la festa di Halloween e vi trovate a Milano. In una grande metropoli, come quella di Milano, ci sarà l’imbarazzo della scelta; non mancherà sicuramente un elemento fondamentale della festa, una grande zucca gigante.

COSA FARE PER HALLOWEEN a Milano: le feste in programma

Se la festa dei santi vi ha sempre affascinato, e avete voglia di andare a festeggiare la serata in compagnia dei vostri amici a Milano, non dovete, per nessuna ragione al mondo, perdere i nostri consigli. La metropoli conta tantissimi locali in cui si può andare a mangiare, a ballare, a fare semplicemente un aperitivo o a partecipare ad una delle feste in programma per il prossimo Halloween. Sarebbe bello vedere le strade delle nostre città addobbate e colorate come le strade e le case in America, con delle zucche giganti davanti le porte d’ingresso, alcune di queste che sorridono e altre che sghignazzano. In Italia, per adesso, dobbiamo accontentarci dei locali in cui organizzano feste a tema, vediamo quali eventi sono in programma a Milano.

Halloween 2021 a Milano: gli eventi in programma

Siete pronti con carta e penna per fare l’elenco degli eventi in programma per la festa di Halloween a Milano? Dopo un’attenta ricerca, abbiamo trovato queste feste organizzate, a voi non resta che scegliere quale vi piace di più:

55 Milano Halloween: It 2021 Milan’s Halloween in Love Halloween Open Bar Just Cavalli Milano: Cirque Noir Magazzini Generali: Night of dead Private Party Halloween: in the Attic

Halloween 2021 a Milano: qualche idea per festeggiare la festa di tutti i santi

Se non avete ancora le idee chiare su come trascorrere la festa di Halloween, se non volete prendere parte ad uno dei tanti eventi che offre la città di Milano, potete fare da voi, vestirvi in maniera particolare e andare in giro per la città e cercare di corrompere i passanti con la frase di rito Dolcetto o Scherzetto. Se credete di non avere la fantasia, se non volete cadere nel visto e rivisto, potete prendere spunto da noi per creare dei vestiti originali e che lascino tutti senza fiato: