HALLOWEEN 2021 a Roma: i nostri consigli

Siete pronti ad accogliere, fra qualche giorno, la prossima festa di Halloween? Che c’è di meglio di guardare avanti, di iniziare ad organizzarci per questa festa e pianificare quella che sarà una serata indimenticabile tra dolcetti e scherzetti? Purtroppo in Italia non si respira del tutto l’aria di festa, come lo si fa invece in America; da noi le case non sono addobbate e le zucche, quelle poche che si vedono, le possiamo trovare solo nei locali. Ma noi non ci abbattiamo, festeggeremo anche noi e, se vi trovate a Roma, dovete scoprire insieme a noi quali sono gli eventi e le feste in programma. Andiamo.

COSA FARE PER HALLOWEEN a Roma: tutto quello che dovete sapere

La nostra bella capitale, con i suoi locali, le sue strade e le sue piazze, avrà sicuramente qualcosa in programma per coloro che trascorreranno lì la festa di Halloween. I pr più famosi e conosciuti della città di Roma hanno già iniziato a scaldare i motori per organizzare feste ed eventi per festeggiare la festa di tutti i santi e non lascerà di certo i suoi abitanti orfani di divertimento. Se pensate di essere nella capitale in quei giorni, non perdete i nostri consigli; noi, ovviamente, prima di indicarvi gli eventi abbiamo studiato bene tutto, abbiamo valutato la qualità dei locali e dell’organizzazione e siamo arrivati ad un punto. Rimanete con noi, ecco gli eventi in programma a Roma.

Halloween 2021 a Roma: gli eventi e le feste in programma

La città eterna, la città del Colosseo, di Piazza Navona, Piazza di Spagna e tante tante altre, ha iniziato a pensare alla prossima festa di Halloween e, i più bravi pr del posto, hanno iniziato a prendere contatti con i vari locali in cui si organizzeranno degli eventi a metà tra il divertimento e l’orrore. La notte delle streghe sta arrivando e sarete ospitati in atmosfere raccapriccianti in cui, tra una zucca e l’altra, potrete scambiare quattro chiacchiere con una fattucchiera, un mago o uno stregone, dove?

EXE: Cena, apericena e Dj set Castello Miramare Maccarese: Halloween Party dalle 20.30 Art Cafè: festa con musica commerciale e house Esco Pazzo: Halloween Night – Alla ricerca di Bloody Mary La villa dei principi: Victorian Horror Story (dinner show e dance party) Room 26: Samsara Halloween Teatro Centrale: Maleficent, il teatro del male Shari Vari: Ghostland Sharivari Hall 26: Zona Euro Satiricus: Roma San Pietro

Scegliete il locale e la festa che fa per voi, ci sarà da divertirsi.

