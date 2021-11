Ventesimo anniversario Harry Potter e la pietra filosofale: cosa sapere

Il film “Harry Potter e la pietra filosofale” compie 20 anni!!!E’ uscito nel 2001 negli Stati Uniti. E’ diretto da Chris Columbus e sceneggiato da Steve Klove ed è stato distribuito dalla Warner Bros. La storia racconta il primo anno di scuola ad Hogwarts di Harry Potter, dove scopre di essere un mago famoso e dove inizia la sua istruzione magica. Narra anche tutte le avventure con i suoi amici più stretti. Il film ebbe subito successo tanto da ottenere l’Oscar ed ebbe successivamente 7 seguiti. Ma adesso, senza perderci in chiacchiere, vi vogliamo dare una notizia bomba che sicuramente amerete.

Harry Potter e la pietra filosofale: la reunion

Poche ore fa è stato ufficilizzato un evento internazionale molto importante e soprattutto un evento che nessuno si sarebbe mai aspettato. HBO Max ha annunciato che il 1 Gennaio 2022 sarà disponibile sulla piattaforma streaming uno speciale intitolato “Harry Potter: Return to Hogwarts che coinvolgerà la maggior parte protagonisti della saga. Un evento sicuramente molto inatteso per i milioni e milioni di fan che potranno finalmente rivedere la reunion ufficiale.

Ventesimo anniversario Harry Potter e la pietra filosofale: in arrivo al cinema

Per tutti gli amanti di Harry Potter, siete curiosi di sapere la super novità? Il film “Harry Potter e la pietra filosofale”, per festeggiare il ventesimo anniversario, verrà nuovamente proiettato in tutti i cinema d’Italia. Il film potrà essere visibile solamente in un deteminato periodo che va da giovedì 9 Dicembre a domenica 12 Dicembre 2021. Questa è un’occasione unica e che sicuramente non potete perdervi. Sarà un modo anche per rivivere la magia di una saga che ha coinvolto ed appassionato il pubblico di tutto il mondo.

