L'anno che verrà 2021 su Rai 1: cantanti, conduttore, orari

L’anno che verrà 2020 su Rai 1: orari

Quello del 2021 sarà un Capodanno di ripresa, rispetto allo scorso anno in cui c’era il coprifuoco alle 22:00 e non si è potuto festeggiare tutti insieme. Anche quest’anno i numeri dei malati di Covid-19 stanno aumentando, tuttavia le restrizioni sono ancora minime. Proprio per questo motivo è stato confermato che l’ultima notte del 2021 di Rai 1 ci sarà con il consueto appuntamento con L’Anno che Verrà.

L’anno che verrà 2021 su Rai 1: conduttore

A presentare l’evento troviamo ancora una volta Amadeus, conduttore e direttore artistico delle ultime e due e della prossima edizione del Festival di Sanremo. Il palco di questo evento speciale lo scorso anno sarebbe dovuto essere allestito dentro Acciai Speciali Terni, ma alla fine è stato spostato a Roma, negli studi Fabrizio Frizzi (ex Dear) sulla Nomentana. Quest’anno si torna a Terni con musica, comicità e spettacolo.

Leggi anche:

L’anno che verrà 2021 su Rai 1: cast

Sul palco allestito alle acciaierie troveremo Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Gigi D’Alessio, Clementino, Umberto Tozzi, Rkomi, Nek, Donatella Rettore, Fausto Leali, i Gemelli di Guidonia, Alba Parietti, Edorado Vianello, Corona, i Los Locos e, per i bambini, i protagonisti della fortunata serie animata televisiva di Rai YoYo Pinocchio & Friends e molti altri. Tutti i cantanti saranno accompagnati da una big band diretta dal Maestro Stefano Palatresi che suonerà live i più grandi successi del presente e del passato che, grazie alla regia di Stefano Mignucci e di un corpo di ballo, renderanno ancora più suggestiva ed emozionante l’atmosfera.