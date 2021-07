Viviamo diversi momenti nella nostra vita in cui il nostro unico desiderio è quello di poterci rilassare, staccare la spina dal tram tram quotidiano, che sia fatto di studio o lavoro, e partire per una meta lontana, preferibilmente su un’isola deserta con alla mano un cocktail analcolico fresco e di fronte a noi solo lo spettacolo del mare. Purtroppo la soluzione non può essere sempre questa, anzi non lo è quasi mai, però possiamo fare una cosa: rifugiarci nei libri per rilassarsi e, per fingere di essere sulla nostra isoletta paradisiaca, ci sediamo in veranda o in giardino con il nostro libro in una mano e nell’altra un succo di frutta con ghiaccio. Pronti a scoprire quali sono i 5 titoli di libri per rilassarsi?

5 titoli di libri per rilassarsi: l’elenco

A volte la risposta ai nostri problemi è proprio sotto ai nostri occhi, ma noi non riusciamo a vederla. Quando il desiderio di rilassarsi è forte, non ci resta che scegliere un libro, iniziare a leggerlo entrando, così, in punta di piedi in un mondo nuovo, che non è nostro, ma che per qualche motivo ci fa dimenticare chi siamo, i nostri problemi e ci fa tirare un sospiro di sollievo. Curiosi di conoscere i 5 titoli di libri per rilassarsi selezionati da noi per voi?

Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carrol: non prendetelo come una semplice favoletta, ma se avete bisogno di rilassarvi non c’è niente di meglio che avventurarsi nella vita di Alice, sempre piena di sorprese e fantasie;

Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway: Si tratta di un romanzo breve, o racconto lungo, dello scrittore Ernest Hemingway scritto dall’autore americano nel 1951, ed è l’ultima opera pubblicata mentre era in vita. La storia che viene narrata può sembrare, apparentemente, semplice ma è piena di significati simbolici:

L’Oceano in fondo al sentiero di Neil Gaiman: si tratta di un libro che, tra fantasia e realtà, attraversa tutte le fasi di crescita di un individuo;

Oliver Twist di Charles Dickens: è la storia di un bambino che, dopo diverse vicissitudini, scopre finalmente la verità sulle sue vere origini;

Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez: il libro narra la storia della piccola cittadina in mano alla famiglia Buendìa. Il tema trattato e la dolcezza della narrazione vi faranno sopraggiungere dal sonno e farete dei bei sogni.

