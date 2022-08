Lightyear – La vera storia di Buzz in streaming: come vederlo

Lightyear – La vera storia di Buzz in streaming: dove

Fan di Toy Story? Allora non potete assolutamente perdere Lightyear – La vera storia di Buzz, spin-off del franchise tanto amato da grandi piccini dagli anni Novanta ad oggi che racconta la storia del personaggio che ha ispirato la creazione dell’omonimo giocattolo in questo universo. Dallo scorso 3 agosto il film è disponibile su Disney Plus, quindi chi non è riuscito a vedere la pellicola al cinema può recuperarla in streaming. Ricordiamo che l’abbonamento alla piattaforma ha un costo di 8,99 euro al mese, ma in alternativa si possono risparmiare quasi 2 mesi con l’abbonamento annuale a 89,90 euro.

Lightyear – La vera storia di Buzz: trama e personaggi

Ecco la sinossi ufficiale di Lightyear – La vera storia di Buzz:

La nuova avventura Disney e Pixar Lightyear – La vera storia di Buzz racconta le origini di Buzz Lightyear, l’eroe che ha ispirato il giocattolo di Toy Story, e segue il leggendario Space Ranger dopo essere rimasto bloccato su un pianeta ostile a 4,2 milioni di anni luce dalla Terra insieme al suo comandante e al loro equipaggio. Mentre Buzz cerca di trovare un modo per tornare a casa attraverso il tempo e lo spazio, si uniscono a lui un gruppo di ambiziose reclute e il suo irresistibile gatto robot di compagnia, Sox. L’arrivo di Zurg, una presenza imponente con un esercito di robot spietati e un fine misterioso, complica le cose e mette a rischio la missione.

Ecco tutti i personaggi con i doppiatori originali (segnaliamo che in Italia è l’attore e conduttore Ludovico Tersigni a dare la voce a Sox, senza dimenticare il cameo di Massimo Dapporto che in Toy Story doppia proprio il protagonista):

Chris Evans: Buzz Lightyear

Peter Sohn: Sox

James Brolin: Zurg / Buzz anziano

Uzo Aduba: Alisha Hawthorne

Keke Palmer: Izzy Hawthorne

Isiah Whitlock Jr.: Comandante Burnside

Efren Ramirez: Aviatore Diaz

Taika Waititi: Mo Morrison

Dale Soules: Darby Steel

Bill Hader: Featheringhamstan

Keira Hairston: Izzy (bambina)

Mary McDonald-Lewis: I.V.A.N.

Angus MacLane: Eric, Deric & Zyclops

Lightyear – La vera storia di Buzz: accoglienza

Lightyear – La vera storia di Buzz è uscito nelle sale cinematografiche italiane lo scorso 15 giugno. Ad oggi il lungometraggio ha incassato 204 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di 200 milioni, diventando il peggior debutto di un film della saga di Toy Story e il terzo flop economico della Pixar. “Abbiamo dedicato anni delle nostre vite a questo film e ne siamo molto orgogliosi. Vogliamo condividerlo con il più ampio pubblico possibile. Disney+ non solo offre a un maggior numero di fan l’opportunità di vedere Lightyear – La vera storia di Buzz, ma permette a tutti noi anche di rivederlo ogni volta che vogliamo“, ha dichiarato il regista Angus MacLane.

