Lotteria degli scontrini, avvenuta la prima estrazione. “Ma come faccio a sapere se ho vinto?” Questa è la domanda che in molti, proprio in queste ore, si stanno ponendo. Già, perché dopo settimane di tanto parlare, oggi la lotteria è entrata nel vivo con il suo inizio ufficiale.

Lotteria degli scontrini, prima estrazione

Finalmente ci siamo, la prima estrazione della lotteria degli scontrini prevista per oggi, giovedì 11 marzo 2021, è avvenuta alle ore 13. L’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha estratto i primi 10 vincitori fortunati scontrini ai quali è abbinato il biglietto a sua volta è collegato ad un premio da 100 mila euro. E, come spesso accade per tutte le cose nuove, anche in questo caso i dubbi hanno iniziato ad assalire chi ha deciso di partecipare ma, magari, pensando di avere ancora tempo, non si è informato riguardo le modalità di verifica. Insomma, come si fa a sapere se si è, o meno, vincitori? Per fugare ogni dubbio la fonte ufficiale è sicuramente il posto ideale per trovare tutte le risposte alle proprie domande. Ma di seguito vi diamo qualche dritta.

Come faccio a sapere se ho vinto?

Bene, come è possibile leggere sul sito ufficiale della Lotteria, basta andare sul portale direttamente nella home page (area pubblica) per verificare, al termine di ogni estrazione, lo scontrino che corrisponde al biglietto estratto per ogni singolo premio in palio. Per chi, invece, è registrato, sarà possibile accedere con le proprie credenziali all’area riservata: nel caso di vincita sarà possibile trovare in posta il messaggio relativo a quest’ultima che qui rimarrà fino al momento della riscossione del suddetto premio (o entro il tempo utile per poterlo reclamare).

Se siete sbadati o semplicemente non avete pensato di controllare, state tranquilli. In ogni caso, l’avvenuta vittoria viene comunicata al fortunato giocatore dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli tramite una raccomandata AR o, in alternativa, una PEC (solo se, al momento della registrazione, il partecipante che ne sia in possesso l’abbia inserita).

